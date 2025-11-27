Le père de Ran Gvili alerte : "Nous prions pour qu’il ne devienne pas un nouveau Ron Arad"

Itzik Gvili, père de l’otage décédé Ran Gvili, a fait part jeudi matin de son angoisse croissante : à ce jour, ni Israël ni les groupes terroristes de Gaza ne savent où se trouve le corps de son fils. Dans une interview à Kan Reshet Bet, il a confié craindre que l’affaire ne s’enlise pendant des années, comme celles de Ron Arad ou du lieutenant Hadar Goldin, dont les dépouilles n’ont toujours pas été restituées.

« Nous prions pour que cela ne devienne pas une nouvelle affaire Ron Arad. Hamas prétend chercher, mais aucun signe d’avancée. Ils jouent avec nous, ils nous manipulent », a-t-il dénoncé, expliquant continuer malgré tout d’avancer « parce qu’il le faut ».

Gvili a également indiqué que le Forum des familles d’otages et de disparus pourrait fermer prochainement, faute d’avoir encore plusieurs cas à traiter. « Il n’y aurait plus de justification à maintenir toute la structure pour un seul otage », estime-t-il.

Il a rappelé un geste symbolique accompli un an plus tôt : il avait demandé que le nom de son fils soit inscrit dans un rouleau de Torah rédigé par des survivants du massacre du festival Nova. « Deux jours après la fin du rouleau, l’accord a été signé et tous les otages vivants ont été restitués », raconte-t-il. « Tant que je ne reçois pas Rani – vivant ou mort – pour moi, il est vivant. Je n’ai rien d’autre à espérer. »

Pour conclure, il a salué le courage de son fils : « Rani est un héros d’Israël. Il est sorti pour sauver des vies. Comme lui n’a pas oublié le pays ce jour-là, je ne veux pas que le pays l’oublie. »