"Le peuple d’Israël est vivant" : le message de Benjamin Netanyahou pour les 78 ans de l’État hébreu

À l’occasion de Yom Hatzmaout, Benjamin Netanyahou a livré un message à la fois solennel et combatif, mêlant mémoire, fierté nationale et projection stratégique. Dans une allocution vidéo, le chef du gouvernement israélien a affirmé que « le peuple d’Israël est vivant » et que l’État hébreu est aujourd’hui « plus fort que jamais ».

S’adressant directement aux citoyens, qu’il a appelés « ses frères et sœurs », Benjamin Netanyahou a placé son discours sous le signe de la continuité historique. En présentant un nourrisson comme symbole de l’avenir, il a évoqué « la chaîne des générations » et « la puissance de l’esprit » qui anime le peuple israélien depuis sa renaissance en 1948.

Le Premier ministre a également inscrit son propos dans le contexte sécuritaire actuel, affirmant que cette génération se lève pour « éliminer ses ennemis », en référence aux menaces régionales, notamment iraniennes. Il a mis en avant les succès militaires récents, évoquant des opérations « audacieuses » destinées à contrer les menaces balistiques et nucléaires, et à affaiblir ce qu’il a qualifié d’« axe du mal iranien ». Il a également souligné la coopération étroite avec les États-Unis, présentée comme un levier stratégique majeur dans cette confrontation.

Au-delà du champ militaire, Benjamin Netanyahou a insisté sur les avancées d’Israël dans les domaines économique, technologique et scientifique, ainsi que sur le développement du territoire. Il a salué la « résilience » des citoyens et l’engagement des forces de sécurité, tout en rendant hommage aux soldats tombés et aux victimes du terrorisme, dont le sacrifice, a-t-il rappelé, fonde l’existence même de l’État.

Dans un passage plus introspectif, il a reconnu les divisions internes de la société israélienne, tout en affirmant qu’« au moment de vérité, nous nous unissons ». Ce message d’unité nationale résonne particulièrement dans un contexte de guerre et de tensions internes.

Enfin, Benjamin Netanyahou a conclu sur une note d’espoir et de foi, appelant à « compléter la victoire » et à « garantir l’avenir d’Israël ». Un discours à la fois ancré dans l’épreuve du présent et tourné vers la promesse d’un avenir sécurisé et prospère.