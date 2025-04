"Le peuple d'Israël vit" : Le discours du président de la Knesset pour Yom Hatzmaout

Au cœur d'une période particulièrement éprouvante pour Israël, Amir Ohana, président de la Knesset, a prononcé un discours poignant lors de la cérémonie d'allumage des flambeaux marquant le 77ème anniversaire de l'indépendance du pays. Alors que d'importants incendies ravagent les environs de Jérusalem, obligeant les autorités à annuler la cérémonie traditionnelle et à diffuser une répétition enregistrée, les paroles du président résonnent avec une force singulière.

Entre deuil et espoir

Ouvrant son allocution par un hommage solennel aux soldats tombés pour l'État d'Israël, Amir Ohana a souligné le "prix lourd" de l'indépendance payé par "les meilleurs fils et filles" du pays. "Nous inclinons nos têtes devant vous, familles endeuillées, tout comme le pays entier qui met son drapeau en berne en mémoire de vos proches — qui sont aussi les nôtres — reconnaissant que sans eux, nous n'aurions pas d'indépendance", a-t-il déclaré avec émotion. Le président a également rappelé que cette célébration reste incomplète tant que "59 de nos frères et sœurs sont toujours otages à Gaza", réaffirmant l'engagement total de l'État à obtenir leur libération : "Comme l'État a su ramener la majorité des otages depuis le début de la guerre, il saura ramener tous les autres, et ne cessera pas cette mission jusqu'à ce qu'elle soit accomplie."

La guerre d'indépendance continue

Dans un contexte géopolitique tendu, Amir Ohana a souligné que "même cette année, la guerre d'indépendance — la guerre pour l'existence même de l'État, pour le droit même du peuple juif à sa terre — n'est pas terminée." Faisant référence aux attaques du 7 octobre qui ont déclenché le conflit actuel, il a affirmé : "C'est ce que nos ennemis contestent, eux qui ont commencé cette guerre sur de multiples fronts." Malgré cette adversité, le président a mis en avant les succès militaires récents : "Cette année encore, nous les avons vaincus. En uniforme et sans uniforme, la société israélienne s'est mobilisée pour l'effort de guerre." Il a évoqué avec fierté comment "l'axe du mal" construit autour d'Israël a été démantelé, et comment "le Moyen-Orient a changé et, avec l'aide de Dieu, continuera de changer pour le meilleur."

Un peuple petit mais puissant

Un moment fort du discours a été l'annonce que la population israélienne a dépassé le seuil symbolique des 10 millions d'habitants, dont 3 millions d'enfants, que le président a qualifiés d'"expression de joie" et d'"espoir", incarnant "notre profonde foi en l'État d'Israël et les uns envers les autres." Ohana a célébré les contributions d'Israël au monde, disproportionnées par rapport à sa taille : "Nous sommes une petite nation qui exporte ses réalisations au monde, qui attire les meilleurs dans tous les domaines." Et d'ajouter avec fierté : "Nous sommes un petit peuple en nombre, mais immense en esprit !"

Le miracle de l'existence juive

Concluant son discours par une référence émouvante à l'histoire récente, Amir Ohana a évoqué la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen il y a 80 ans, où des survivants squelettiques de la Shoah se sont levés pour chanter "Hatikvah" (L'Espoir), l'hymne national israélien. C'est à ce moment-là que l'expression "Am Israel Chai" (Le peuple d'Israël vit) a été documentée et diffusée pour la première fois. "Le simple fait que le peuple d'Israël vive est un miracle," a-t-il affirmé. "Ce n'est pas par hasard que 'Hatikvah' est notre hymne, c'est le refrain qui accompagne notre peuple, c'est la foi qui bat dans nos cœurs." Dans ces paroles finales résonne tout le message d'Amir Ohana : malgré les épreuves, malgré les menaces existentielles, Israël persévère avec une résilience inébranlable. "Car c'est cela, le peuple d'Israël, un peuple combattant qui prie pour la paix, un peuple qui s'émeut encore de faire revivre sa langue, un peuple sans égal dans le monde entier, un peuple qui n'a pas perdu et ne perdra jamais l'espoir — et cette fois encore, nous vaincrons ! Le peuple d'Israël vit ! Joyeuse fête de l'Indépendance, Israël !"