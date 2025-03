"Le plan Witkoff mènera à l'assassinat des otages" : le témoignage poignant de l'oncle d'Avinatan Or

Dans un entretien accordé à i24NEWS, Shimone Or, l'oncle d'Avinatan Or, otage détenu à Gaza depuis le 7 octobre, a livré un témoignage saisissant sur la situation actuelle et sa vision des négociations avec le Hamas. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne condamne pas la reprise des opérations militaires israéliennes à Gaza, mais critique vivement l'approche des négociations.

"L'ultimatum doit être absolu"

Shimone Or déclare sans ambages que "tant qu'il y avait des négociations avec le Hamas, nous craignions beaucoup pour le sort d'Avinatan et des 59 autres otages." Paradoxalement, il voit dans la rupture des pourparlers et la reprise des opérations militaires une source d'espoir : "Lorsque l'État d'Israël a cessé de négocier et a adressé un ultimatum d'une position de force, cela nous donne l'espoir que cet ultimatum va permettre de ramener les otages." Pour l'oncle d'Avinatan, capturé lors de la rave party Nova le 7 octobre, la condition sine qua non est que "l'État d'Israël agisse de manière intelligente et réfléchie." Il soutient que seule une menace existentielle contre le Hamas peut sauver les otages : "C'est uniquement si cet ultimatum sera absolu, si le Hamas risque de perdre son pouvoir, c'est seulement là qu'on pourra obtenir la libération des otages."

Une opposition ferme au "plan Witkoff"

Contrairement à la position du gouvernement israélien, Shimone Or se montre catégoriquement opposé au plan proposé par l'émissaire américain Brett Witkoff : "Malheureusement, le but de Binyamin Netanyahou est de ramener le Hamas à la table des négociations et d'accepter le plan Witkoff. Nous y sommes complètement opposés. Nous pensons que ce plan Witkoff amènera à l'assassinat de la plupart des otages."

La raison de cette opposition ? Selon lui, ce plan permettrait au Hamas de rester "l'acteur dominant au pouvoir" à Gaza. "Et tant que ce sera le cas, il gardera les otages", affirme-t-il avec conviction.

La pression sur la population civile comme levier

Lorsqu'on lui demande s'il faudrait suspendre toute aide humanitaire à Gaza pour forcer la population à faire pression sur le Hamas, Shimone Or répond sans détour : "Oui, je suis favorable à une telle mesure." Il justifie cette position en affirmant que "tout ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire les meurtres, les viols, le pillage, tout cela s'est fait avec une pleine coopération de la population gazaouie." Selon lui, "on ne peut pas cacher des otages sans que l'environnement collabore avec le Hamas." Sa conclusion est sans appel : "Les Gazaouis doivent comprendre que s'ils veulent reprendre une vie normale, ou s'ils veulent avoir encore un territoire où ils pourront vivre, ils doivent faire en sorte que le Hamas libère les otages."

Un dilemme stratégique

Pour Shimone Or, le dilemme est clair : soit Israël poursuit sa tentative de ramener le Hamas à la table des négociations, ce qui selon lui condamnerait les otages, soit il maintient une pression maximale jusqu'à obtenir la libération de tous les captifs.

"Si l'objectif des opérations de Tsahal aujourd'hui, c'est de ramener le Hamas à la table des négociations, eh bien on ne le verra pas, c'est-à-dire que les Gazaouis ne collaboreront pas avec nous, avec l'État d'Israël", estime-t-il. "C'est seulement si l'État d'Israël interrompt complètement ses tentatives de négocier avec le Hamas et adresse un ultimatum très clair - le retour de tous les otages - en faisant pression sur le Hamas et en l'écartant du pouvoir, eh bien là effectivement on pourra avoir une coopération des Gazaouis", conclut-il.