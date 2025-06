Le plus grand poisson du monde, un requin-baleine, aperçu à Eilat

Ruslan Rabin, habitant de Karmiel, a filmé dimanche un requin-baleine au large d'Eilat lors d'une sortie de plongée sur la plage de Katza'a. Cette rencontre exceptionnelle avec le plus grand poisson du monde a donné lieu à des images spectaculaires. "Je nageais près des piliers quand cette créature géante est soudainement apparue", raconte Rabin. "C'est un peu effrayant et fascinant à la fois, surtout avec les petits poissons qui nageaient autour de lui. J'ai nagé un peu avec lui avant qu'il ne disparaisse dans les profondeurs. C'est une sensation unique dans une vie, une adrénaline folle et un grand bonheur."

Selon la Société pour la protection de la nature, le requin-baleine peut atteindre jusqu'à 12 mètres de longueur et peser jusqu'à 20 tonnes. Ces géants marins se nourrissent exclusivement de plancton, ces micro-organismes qui flottent dans l'eau, et se caractérisent par leurs taches blanches disposées selon un motif unique sur leur dos.

Le nom de requin-baleine provient de sa taille imposante et de sa technique d'alimentation. Malgré leurs dimensions impressionnantes, ces animaux ne présentent aucun danger pour l'homme. Ils bénéficient d'un statut d'espèce protégée en Israël et sont classés en danger d'extinction au niveau mondial selon le livre rouge de l'UICN. La population de requins-baleines connaît actuellement un déclin en raison de la pêche commerciale et de loisir. Cette observation rare dans les eaux de la mer Rouge témoigne de la richesse de la biodiversité marine de la région d'Eilat.