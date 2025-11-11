Le porte-parole de Tsahal en arabe, Avichay Adraee, quitte ses fonctions après 20 ans de service

Après deux décennies de service, le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, a annoncé mardi son intention de quitter ses fonctions. La date exacte de son départ et l'identité de son successeur restent pour l'instant indéterminées.

Adraee est devenu une figure extrêmement familière dans le monde arabe, ayant accordé des centaines d'interviews aux principales chaînes de télévision arabophones, notamment Al Jazeera et Al Arabiya. Parallèlement à ses apparitions télévisées, il gérait activement les comptes officiels de Tsahal sur les réseaux sociaux en langue arabe, devenant ainsi l'un des visages les plus visibles de la communication militaire israélienne auprès des populations arabes.

Au fil des années, cette exposition médiatique a fait d'Adraee une cible privilégiée. Il a reçu de nombreuses menaces personnelles, particulièrement après divers incidents sécuritaires. En février 2024, il a été révélé que le terroriste ayant perpétré l'attentat de Raanana le mois précédent avait planifié de l'assassiner, lui tendant même une embuscade près d'un restaurant qu'il fréquentait.

Le départ d'Adraee marque la fin d'une ère dans la stratégie de communication de Tsahal vers le monde arabe, à un moment où cette dimension demeure cruciale pour l'État hébreu.