Le président israélien reçoit Herzi Halevi et le nouveau chef d'état-major Eyal Zamir pour leur adresser ses vœux

Le président d'Israël, Isaac Herzog, a accueilli ce mercredi au palais présidentiel à Jérusalem le chef d'état-major sortant de l'armée israélienne, le Général de Corps d'Armée Herzi Halevi, et son successeur, le Général de Corps d'Armée Eyal Zamir, pour une rencontre symbolique pleine de gratitude, de reconnaissance et d'espoir pour l'avenir.

Cette rencontre s'inscrit dans un contexte complexe de sécurité, où les enjeux sont cruciaux non seulement pour Israël, mais aussi pour la stabilité de la région. Le président a ouvert la réunion en adressant des remerciements chaleureux au général Halevi pour ses nombreuses années de service exceptionnel. "Merci pour ton service de longue haleine, ta bravoure, ta sagesse et tes réalisations remarquables au sein de Tsahal. Israël te doit beaucoup, et tu as été un pilier dans la protection de notre pays," a déclaré le président.

Il a également salué l’engagement du général Halevi à proposer une commission d'enquête nationale pour tirer des leçons des erreurs passées, une initiative que le président a soutenue fermement. "Il est essentiel de comprendre comment nous pouvons améliorer nos capacités pour éviter de telles tragédies à l’avenir." Le président a ensuite adressé ses félicitations et ses vœux de succès au Général Eyal Zamir, le nouveau chef d'état-major, qu'il a décrit comme un leader déterminé et capable. "Tu apportes une immense expérience et une profonde compréhension de la mission à Tsahal. Nous avons une confiance absolue en toi pour renforcer notre armée et mener à bien la mission de protéger notre peuple," a ajouté le président. Il a aussi souligné l'importance de l'unité nationale et de l'indépendance militaire. "Tsahal est l'armée de tout Israël, qu'il s'agisse de soldats en service actif ou de réservistes. C'est une armée qui nous protège tous, et il est impératif de la soutenir sans interférences politiques." Le message du président à l’ensemble de la population israélienne a été clair : l’armée est un bien commun, et son rôle dépasse les divisions politiques internes. "Il est essentiel de garder Tsahal apolitique et de se concentrer sur son rôle primordial : défendre Israël et ses citoyens."

Menahem Kahana / AFP

Le général Halevi a, de son côté, exprimé sa profonde gratitude pour le soutien qu’il a reçu pendant son mandat. "L’armée israélienne est forte, unie et prête. Nous avons fait des progrès incroyables sous votre direction, Monsieur le Président. Tsahal a une capacité exceptionnelle de résilience, et sous la direction du Général Zamir, je suis convaincu que l’armée continuera à progresser et à s’adapter aux défis à venir." Le général Zamir, pour sa part, a exprimé son engagement à poursuivre la mission de Tsahal avec détermination. "Ce n’est pas seulement une bataille contre un ennemi, c’est une lutte contre plusieurs. Nous devons être unis comme jamais, car c’est la clé pour surmonter les menaces qui pèsent sur nous," a-t-il déclaré. Il a également souligné l'importance de la mission de rapatrier les otages et d'assurer la sécurité de la nation. "Notre mission sacrée est de ramener nos enfants à la maison et d'assurer la sécurité du peuple israélien." Cette rencontre a été un moment de transition fort, mais aussi un appel à l’unité et à la résilience. Dans un climat tendu et incertain, les deux chefs militaires ont réaffirmé leur engagement envers la défense de la sécurité d'Israël et ont exprimé leur détermination à renforcer l'armée pour faire face aux défis actuels et futurs.