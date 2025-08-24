Articles recommandés -

Mosab Hassan Yousef, fils de l’un des cofondateurs du Hamas, a déclaré ne pas envisager de se convertir au judaïsme, tout en réaffirmant son profond attachement au peuple juif et à l’État d’Israël.

Lors d’une rencontre au Jerusalem Center for Foreign Affairs, où il est chercheur invité, Yousef a accordé une interview à Arutz Sheva dans laquelle il a été interrogé sur son parcours hors du commun : d’ancien membre du Hamas et fils de l’un de ses dirigeants, à informateur clé des services de sécurité israéliens, puis défenseur médiatique actif d’Israël sur la scène internationale.

À la question d’une éventuelle conversion, il répond sans détour : "Non, cela ne m’intéresse pas. Je ne veux pas suivre de religion." Mais il insiste sur son admiration pour le judaïsme et ses valeurs : "Le peuple juif m’est très cher. Je respecte profondément ceux qui ont la discipline du judaïsme, une boussole morale et la volonté de contribuer non seulement à la communauté juive, mais aussi à l’humanité dans son ensemble. C’est cela qui m’inspire."

Mosab Yousef dit également puiser une grande inspiration dans l’histoire du peuple juif : "J’apprécie Israël comme démocratie et comme nation. Je trouve une immense force dans leur histoire de survie contre tant d’adversité."

Bien qu’il rejette l’idée d’appartenir à une religion particulière, il souligne son sentiment de proximité avec les Juifs : "Est-ce que cela fait de moi un Juif ? Je ne sais pas. Est-ce que je veux en être un ? Peu importe. Ce qui compte, c’est que je ne vois aucune distance entre eux et moi."

Surnommé le "Prince Vert", Mosab Hassan Yousef s’est fait connaître pour avoir travaillé secrètement avec le Shin Bet pendant près d’une décennie, aidant Israël à déjouer plusieurs attentats. Depuis, il multiplie les interventions publiques pour dénoncer le Hamas et défendre Israël, affirmant qu’il s’agit d’un combat pour "la liberté et la civilisation".