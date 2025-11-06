Le « Prince Vert », fils d'un fondateur du Hamas, se rend au Mur occidental

Massab Hassan Youssef, surnommé le « Prince Vert », figure de la lutte contre le terrorisme et fils de l'un des cofondateurs du Hamas, a effectué une visite remarquée au Mur occidental mercredi soir, accompagné du député Ohad Tal.

Le militant pro-israélien, qui a par le passé collaboré avec les services de sécurité israéliens et aidé à déjouer des attentats, est connu comme un critique virulent du Hamas et un activiste de premier plan contre l'extrémisme. Installé hors d'Israël depuis plusieurs années, il utilise depuis le 7 octobre la scène publique et les médias pour alerter du danger incarné par le Hamas et l'islamisme en général.

Durant sa visite, le « Prince Vert » a rencontré le Grand Rabbin du Mur occidental et des Lieux Saints, Rav Shmuel Rabinowitz, dans son bureau. Au cours de leur entretien, Massab Hassan Yousef a partagé ses sentiments concernant la « barbarie et la violence du Hamas » envers Israël et le peuple juif. Il a souligné l'importance cruciale de condamner publiquement les actes de meurtre et l'inhumanité commis au nom de la religion.

Le Rabbin du Kotel l'a chaleureusement remercié pour sa position courageuse et son soutien à Israël. « Votre voix est un véritable rayon de lumière dans l'obscurité », lui a dit le Rabbin Rabinowitz. « Nous croyons que votre voix deviendra à l'avenir la voix du peuple musulman sensé et croyant en la paix. »

Interrogé en août par un média israélien Interrogé sur une conversion au judaïsme, Mossab Hassan Yousef avait répondu sans équivoque : « Je ne suis pas intéressé à suivre une religion particulière. » Pourtant, ses propos révèlent un attachement profond et sincère : « Le peuple juif m'est très cher », avait- il déclaré.

L'ancien informateur du Shin Bet avait tenu à expliquer sa vision des choses : « Je n'ai pas besoin d'être juif pour comprendre la lutte juive d'aujourd'hui. Bien que je ne veuille pas épouser cette religion, j'apprécie le judaïsme en tant que foi et j'apprécie ceux qui ont la discipline du judaïsme - parce que j'apprécie et respecte les gens qui ont de la discipline, qui ont une boussole morale, qui contribuent à la vie - non seulement celle du peuple juif, mais aussi celle du reste de l'humanité. »

Mosab Hassan Yousef avait poursuivi en évoquant ce qui l'inspire le plus : « J'apprécie Israël en tant que démocratie et en tant que nation. Je puise beaucoup d'inspiration dans le peuple juif et dans son histoire de survie envers et contre tout. C'est fondamental pour moi. »