Le Prix Genesis 2026 décerné à l'actrice israélienne Gal Gadot
La Fondation du Prix Genesis salue son engagement envers Israël, sa défense des victimes du terrorisme et son soutien aux otages
L’actrice et productrice israélienne Gal Gadot a été désignée lauréate du Prix Genesis 2026, également surnommé le « Nobel juif ». Le prix, doté d’un million de dollars, sera reversé à des organisations israéliennes œuvrant à la guérison physique et mentale de la société israélienne, touchée de plein fouet par la guerre.
La Fondation du Prix Genesis a salué Gal Gadot pour son engagement envers Israël, sa défense des victimes du terrorisme et son soutien aux otages, ainsi que pour son courage et son influence morale. « Les valeurs de Gal Gadot et son amour inconditionnel pour Israël sont une source d’inspiration pour des millions de personnes à travers le monde », a déclaré Stan Polowitz, fondateur et président de la Fondation.
Gal Gadot s’est dite « ravie et reconnaissante » de recevoir cette distinction et a annoncé qu’elle dédierait le prix à des organisations contribuant à la reconstruction des cœurs, des familles et des communautés en Israël. « Israël a traversé des épreuves inimaginables. Le moment est venu d’entamer la guérison », a-t-elle déclaré.
Connue pour son rôle emblématique de Wonder Woman, l'actrice est également reconnue pour ses prises de position publiques en faveur d'Israël depuis le 7 octobre.
Parmi les anciens lauréats du Prix Genesis figurent Ruth Bader Ginsburg, Michael Bloomberg, Nathan Sharansky, Albert Bourla, Barbra Streisand, Robert Kraft ou encore Steven Spielberg.