Le Prix Genesis 2026 décerné à l'actrice israélienne Gal Gadot

L’actrice et productrice israélienne Gal Gadot a été désignée lauréate du Prix Genesis 2026, également surnommé le « Nobel juif ». Le prix, doté d’un million de dollars, sera reversé à des organisations israéliennes œuvrant à la guérison physique et mentale de la société israélienne, touchée de plein fouet par la guerre.

La Fondation du Prix Genesis a salué Gal Gadot pour son engagement envers Israël, sa défense des victimes du terrorisme et son soutien aux otages, ainsi que pour son courage et son influence morale. « Les valeurs de Gal Gadot et son amour inconditionnel pour Israël sont une source d’inspiration pour des millions de personnes à travers le monde », a déclaré Stan Polowitz, fondateur et président de la Fondation.

Gal Gadot s’est dite « ravie et reconnaissante » de recevoir cette distinction et a annoncé qu’elle dédierait le prix à des organisations contribuant à la reconstruction des cœurs, des familles et des communautés en Israël. « Israël a traversé des épreuves inimaginables. Le moment est venu d’entamer la guérison », a-t-elle déclaré.

Connue pour son rôle emblématique de Wonder Woman, l'actrice est également reconnue pour ses prises de position publiques en faveur d'Israël depuis le 7 octobre.

Parmi les anciens lauréats du Prix Genesis figurent Ruth Bader Ginsburg, Michael Bloomberg, Nathan Sharansky, Albert Bourla, Barbra Streisand, Robert Kraft ou encore Steven Spielberg.