Le Prix Israël a été décerné à Micha Popper

Micha Popper s’est vu attribuer le Prix Israël dans le domaine des sciences politiques, des relations internationales et des sciences de la gestion pour l’année 5786 (2025-2026). L’annonce a été faite mardi par le ministre israélien de l’Éducation, Yoav Kisch, à l’issue des délibérations du jury.

Professeur émérite au département de psychologie de Université de Haïfa, Micha Popper a dirigé pendant plusieurs années la filière de psychologie organisationnelle et du travail. Il est reconnu comme l’une des figures majeures de la recherche israélienne et internationale sur le leadership et l’apprentissage organisationnel.

Dans ses motivations, la commission du Prix Israël a salué « une contribution scientifique novatrice et déterminante à l’étude du leadership », soulignant l’impact profond de ses travaux sur la théorie, la méthodologie, la pratique professionnelle et la formation managériale, en Israël comme à l’étranger. Le jury a particulièrement mis en avant la capacité de Popper à articuler recherche académique de haut niveau et action concrète sur le terrain.

Ses travaux se distinguent par une approche plurielle du leadership, analysant à la fois le rôle des dirigeants et celui des personnes qu’ils dirigent. Cette perspective a permis d’ouvrir de nouveaux champs de compréhension du phénomène du commandement, tant dans les organisations civiles que militaires.

Les recherches de Micha Popper ont trouvé de nombreuses applications pratiques : elles servent aujourd’hui de base à la formation de cadres, de dirigeants d’organisations publiques et privées, ainsi que d’officiers supérieurs. Il a également mené des recherches appliquées à fort impact au sein de Tsahal et conseillé des institutions sécuritaires dans plusieurs pays.

À travers ce prix, l’État d’Israël distingue une œuvre académique d’exception, qui a contribué à façonner des générations de leaders et à renforcer le lien entre savoir scientifique et responsabilité collective.