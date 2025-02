Le projet de loi visant à remplacer le terme "Cisjordanie" par "Judée-Samarie" approuvé en première lecture par la Knesset

L'amendement proposé par le député Simha Rothman visant à remplacer le terme "Cisjordanie" par "Judée-Samarie" a été approuvé en première lecture par le comité législatif du cabinet de la Knesset chargé de la législation. Ce projet de loi vise à remplacer le terme "Cisjordanie" dans tous les textes législatifs par le nom biblique et historiquement exact de la région, "Judée-Samarie".

"La Judée et la Samarie sont des parties inséparables de la patrie historique du peuple juif. Les événements les plus marquants de l'histoire juive se sont produits dans ces régions, où nos ancêtres, prophètes, sages et rois ont établi leur capitale et leur royaume", indique le texte. En revanche, le terme "Cisjordanie", qui a vu le jour pendant une période d'occupation étrangère illégale, reflète une perspective colonialiste qui ne tient pas compte du lien historique profond du peuple juif avec sa terre et de l'intégrité de la Terre d'Israël en tant qu'unité géographique unifiée".

Gil COHEN-MAGEN / AFP

Le projet de loi vise à régulariser l'utilisation du terme "Judée-Samarie" dans la législation israélienne, en remplaçant d'autres termes qui se réfèrent à la même zone géographique. Ce changement s'inscrit dans une tendance plus large visant à "renforcer la prise de conscience du lien juridique entre Israël et la région et à préserver les droits historiques du peuple juif".

"Le remplacement du terme 'Cisjordanie' par 'Judée-Samarie' reflétera la reconnaissance par le législateur du droit historique du peuple juif à la terre et corrigera une distorsion historique, ce changement est immense. Je félicite le sénateur Tom Cotton et la députée Claudia Tenney qui ont travaillé sans relâche pour promouvoir cette importante précision historique aux États-Unis et à cette occasion, j'appelle les autres pays à faire de même", a déclaré Simha Rothman.