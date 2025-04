Le rabbin Mordehaï Bitton sur i24NEWS : "le peuple juif aujourd'hui est otage du Hamas"

Dans un contexte de vif débat au sein de la société israélienne sur les priorités à établir entre la libération des otages et l'élimination du Hamas, le rabbin Mordehaï Bitton est intervenu dans les GGMO sur i24NEWS pour apporter un éclairage à la fois religieux, historique et pragmatique sur cette question brûlante.

"Il n'y a aucun dilemme"

Face à la controverse déclenchée par les propos de Betsalel Smotrich suggérant que la destruction du Hamas devait primer sur le retour des otages, le rabbin Bitton a été catégorique : "Il n'y a aucun dilemme, il n'y a absolument aucun dilemme, parce que le peuple juif aujourd'hui dans son entier est otage du Hamas, dans les faits ou en potentiel."

Cette affirmation forte s'appuie sur son analyse de la charte et de la stratégie du Hamas, qu'il n'hésite pas à qualifier de "nazi-islamiste" visant à "s'attaquer aux juifs du monde entier". Pour le rabbin, la prise d'otages s'inscrit dans un mode opératoire plus large qui menace l'ensemble du peuple juif.

La primauté de la vie humaine dans le judaïsme

Contrairement à l'impression donnée par les déclarations de Smotrich, le rabbin Bitton a rappelé un principe fondamental du judaïsme : "Il est clair que le judaïsme privilégie avant tout de sauver des vies, c'est la première chose." Selon lui, cette priorité se traduit concrètement dans les opérations militaires israéliennes : "L'objectif des opérations militaires et l'objectif de tous ces soldats qui sont partis se battre, c'est de trouver des otages." Il a cité à l'appui des témoignages d'officiers de l'armée expliquant comment des bombardements ont été évités et des opérations chirurgicales privilégiées lorsque des informations sur la présence d'otages étaient disponibles. "L'objectif principal de cette guerre n'est pas la vengeance," a-t-il insisté, "l'objectif de cette guerre est de récupérer les otages de manière très factuelle."

Une perspective historique sur la prise d'otages

Puisant dans l'histoire des communautés juives en terre d'Islam, le rabbin Bitton a établi un parallèle saisissant avec le présent : "Historiquement, la dhimmitude des juifs dans les pays arabes a été accompagnée de prises d'otages." Évoquant son propre héritage, il a partagé : "Moi je suis un juif qui vient du Maroc, je peux vous dire que des centaines de jeunes filles au Maroc ont fui le Maroc dans les années 50 pour ne pas être prises en otage et ne pas être enlevées." Ce rappel historique lui permet d'établir que la stratégie du Hamas vise à restaurer un état de soumission psychologique : "La position du juif qui finalement va raser les murs, aura peur et donc finalement va psychologiquement se retrouver prisonnier de cette violence."

Deux objectifs complémentaires, non contradictoires

Loin d'opposer la libération des otages et l'élimination du Hamas, le rabbin Bitton les présente comme deux faces d'une même médaille : "Le deuxième objectif qui va avec la récupération des otages de manière factuelle, c'est d'anéantir l'appareil militaire et politique du Hamas [...] ces deux objectifs sont équivalents et sont complètement parallèles."

Cette position, selon lui, est conforme à la loi juive et à la jurisprudence rabbinique la plus récente : "Toute opération doit avoir pour but de récupérer des otages et, si possible, de les récupérer vivants."

Une critique mesurée de Smotrich

Tout en défendant la nécessité de combattre le Hamas, le rabbin n'a pas hésité à critiquer la forme des propos tenus par Smotrich : "Je trouve que la déclaration de Smotrich est maladroite et de toute façon elle contredit les objectifs du gouvernement et la manière dont le gouvernement a agi." Il a particulièrement déploré "un manque de sensibilité à l'égard des familles", rappelant avec émotion que "des millions de familles juives ont laissé une chaise vide le soir de Pessah pour se souvenir des otages."

Un appel à l'unité face aux divisions

Dans un moment où la société israélienne apparaît divisée, le rabbin Bitton a conclu son intervention par un appel à dépasser les polémiques qu'il juge "stériles et complètement déplacées" : "Nos soldats qui se battent aujourd'hui se battent pour récupérer les otages... et évidemment pour détruire le Hamas. Ce sont deux buts qui sont complètement complémentaires." Cette volonté de maintenir l'unité nationale s'appuie sur sa conviction que ces deux objectifs sont indissociables face à un ennemi dont le but ultime est, selon ses mots, "d'anéantir le peuple juif."