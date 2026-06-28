Le Rav Ron Chaya, figure du judaïsme francophone, est décédé à l'âge de 66 ans

Le Rav Ron Chaya, pilier du monde juif francophone, est décédé ce dimanche à l'âge de 66 ans. Hospitalisé à Hadassah Ein Karem, il se trouvait dans le coma depuis deux semaines à la suite d'une hémorragie cérébrale.

A la tête de la yeshiva francophone Yechouot Yossef à Jérusalem qu'il avait fondée, il a donné pendant plus de 30 ans des cours de Torah dans le monde entier, notamment dans le cadre des séminaires "de techouva" Oraita. Il avait également créé l'association de diffusion du judaïsme Leava.

Par son érudition, son humour et sa gentillesse, Ron Chaya parvenait à toucher les coeurs comme nul autre, si bien qu'il avait permis à des milliers de Juifs francophones de découvrir leur patrimoine spirituel et de se rapprocher de la pratique religieuse.

Né en Suisse, il avait fait son alyah à l'âge de 19 ans. Lui-même issu d'une famille non pratiquante, il savait trouver les mots les plus justes pour enseigner, conseiller et réconforter.

Ron Chaya avait très vite compris l'intérêt de diffuser ses cours sur internet afin d'élargir leur portée. Il répondait également chaque jour aux questions posées par des internautes du monde entier.

Le dirigeant spirituel avait déjà connu des ennuis de santé l'année dernière qui l'avaient diminué. Après avoir suspecté une tumeur cérébrale, les médecins s'étaient finalement rétractés et le rav avait repris ses activités à un rythme presque normal.

Sa récente hospitalisation avait suscité une très grande émotion et des chaînes de prières avaient été organisées aussi bien en Israël qu'en diaspora. Ce dimanche soir, c'est toute la communauté juive francophone qui est en deuil.

Son inhumation aura lieu lundi à Jérusalem.