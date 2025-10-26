Le rav Yitshak Yossef s'en prend à un rabbin pro-conscription : « Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment rabbin »

L’ancien grand rabbin séfarade d’Israël, Yitzhak Yossef, a vivement critiqué le rabbin Tamir Granot, doyen de la yeshiva Hesder Orot Shaul à Tel Aviv, au sujet de la loi sur la conscription des étudiants de yeshiva. Ses propos ont été diffusés dans un enregistrement publié par Radio Kol Hai.

« Plusieurs doyens de yeshiva m’ont attaqué, dont Granot. Je ne sais pas s’il est vraiment rabbin », a déclaré Yitzhak Yossef, ajoutant : « N’avez-vous pas peur de manquer de respect à un érudit en Torah ? » Le grand rabbin a cité le Talmud pour justifier sa position : « Qu’est-ce qu’un hérétique ? Ceux qui disent : ‘Que font les érudits de la Torah pour nous ?’ » Selon lui, il existe une « armée divine » qui protège le peuple d’Israël à travers l’étude de la Torah, tout comme l’armée protège le pays.

Yitzhak Yossef a même comparé certains rabbins sionistes religieux à Épicure, affirmant qu'« ils ne devraient pas être inclus dans le minyane ». Une attaque particulièrement sévère contre Granot, qui plaide depuis longtemps pour l’intégration des étudiants uorthodoxes dans l’armée. Il défend une vision équilibrée de la Torah et de l’action concrète : « Une Torah sans actes de bonté, sans vies sauvées, sans partage des épreuves communes, n’est pas complète », souligne-t-il dans ses interventions publiques. Il appelle les étudiants à combiner étude et service militaire, estimant que la Torah ne peut se pratiquer "dans l’isolement".