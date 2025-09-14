Le secrétaire d’État américain en visite au Mur occidental aux côtés de Benjamin Netanyahou

Articles recommandés -

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a entamé dimanche sa visite officielle en Israël par un moment symbolique au Mur occidental à Jérusalem. Il était accompagné de son épouse, Janet, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son épouse Sara, ainsi que de l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, et de son épouse.

La délégation a débuté la visite par la lecture d’un psaume et une prière spéciale pour le président américain, saluant sa position ferme en faveur d’Israël et son engagement en faveur de la sécurité régionale et de la paix entre les deux nations. Une prière a également été récitée pour le retour rapide des otages détenus dans la bande de Gaza.

Les responsables ont ensuite visité les nouveaux sites archéologiques récemment mis au jour dans les tunnels du Mur occidental. Mordechai (Suli) Eliav, directeur de la Fondation pour le patrimoine du Mur occidental, leur a présenté plusieurs artefacts datant de la destruction du Second Temple. À l’issue de la visite, Marco Rubio a signé le livre d’or du Mur, inscrivant un message empreint d’espoir : « Que la paix se lève sur cette terre sainte et sur le monde entier. » Ce geste marque le début d’une visite diplomatique centrée sur le renforcement de la coopération entre les États-Unis et Israël, dans un contexte de fortes tensions régionales liées au conflit à Gaza.