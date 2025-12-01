Le Shin Bet ignorait l’existence du festival Nova avant le début du massacre du 7 octobre (enquête)

Selon une enquête interne révélée lundi par Haaretz, le Shin Bet n’avait pas connaissance du festival Nova qui se tenait dans le parking de Reïm dans la nuit du 6 au 7 octobre 2023, quelques heures avant l’attaque meurtrière du Hamas. L’événement, qui a rassemblé des milliers de jeunes à proximité immédiate de la frontière, n’a jamais été intégré aux évaluations de situation de l’agence de sécurité.

D’après le rapport, un représentant du Shin Bet avait pourtant participé à au moins deux réunions de coordination avec la police et Tsahal dans les jours précédant l’attaque. Pour des raisons encore inexpliquées, il n’a pas transmis l’information à la direction du service, créant un vide critique dans la compréhension du terrain.

L’armée n’a pas davantage alerté le Shin Bet sur la localisation du festival. Ce n’est qu’environ trois heures après le début de l’assaut que la salle d’opérations de l’agence a appris l’existence de l’événement, au moment où les premières notifications massives de victimes ont été signalées depuis la zone de Reïm.

Selon une source sécuritaire citée dans l’enquête, si les autorités compétentes avaient eu connaissance du rassemblement – ne serait-ce qu’au cours de la nuit –, cela aurait pu modifier certains processus décisionnels, tant au sein du Shin Bet qu’à l’échelle de l’ensemble de l’appareil sécuritaire israélien.

Ces révélations s’ajoutent aux critiques persistantes sur les défaillances de coordination dans les heures qui ont précédé le massacre.