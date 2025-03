Le site du mont Hermon rouvre ses portes aux visiteurs pour la première fois depuis le 7 octobre

Après un an et demi classé zone militaire fermée et une semaine après d'importantes chutes de neige, le site du mont Hermon a rouvert ses portes ce mardi aux visiteurs. Cette réouverture se limite actuellement à l'accès public, sans possibilité de pratiquer le ski, en raison des dégâts causés aux infrastructures pendant la guerre, notamment des impacts directs sur deux télécabines. La réparation complète des installations n'est prévue que durant les mois d'été. Les visiteurs peuvent néanmoins profiter de la neige, emprunter le téléphérique touristique, glisser sur la piste de luge "extrême", vivre l'expérience "Skyrider" en réalité virtuelle et utiliser les luges pour enfants.

Jusqu'à présent, seuls des soldats défendant la frontière nord étaient présents sur le site. Le directeur général lui-même, Rafael Naveh, avait été mobilisé comme réserviste. "L'émotion est grande ce matin", a-t-il déclaré. "Nous avons attendu ce moment trop longtemps et nous nous en réjouissons."

Selon Naveh, "chronologiquement, début mars marque déjà la fin de la saison, mais nous n'avons pas voulu manquer cette opportunité de permettre aux citoyens israéliens de revenir vers le nord, sur le Hermon, et de relancer l'économie et le tourisme en Galilée et sur le Golan. Le public est invité à profiter du magnifique temps, à réserver ses billets et à se diriger vers le nord."

Le prix d'entrée sur le site s'élève à partir de 36 shekels pour un enfant et 42 shekels pour un adulte. L'accès au téléphérique coûte 60 shekels supplémentaires et un billet pour une attraction 45 shekels de plus.