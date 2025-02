Le speaker du club de Bnei Sakhnin "plus le bienvenu dans le football israélien", après avoir fait l'éloge du Hamas

Une controverse a éclaté suite à la libération de six otages de la captivité du Hamas samedi, lorsque le speaker du club de football de Bnei Sakhnin, Saïd Hassanin, est apparu ce week-end sur la chaîne Al-Aqsa, déclarée hors-la-loi en Israël, où il a fait l'éloge du comportement de l'organisation terroriste.

Lors d'une interview accordée à la chaîne affiliée au Hamas, Hassanin a déclaré que l'ex-otage Omer Shem Tov "apprécie et respecte" ses ravisseurs, comme en témoigne le baiser sur la tête qu'il a donné à un terroriste lors de sa libération, un acte qu'Omer a déclaré avoir été forcé à accomplir. "Le fait de ne pas avoir porté atteinte aux soldates capturées le 7 octobre prouve qui est le barbare et qui est l'être humain qui agit selon la loi islamique", a ajouté le speaker de Bnei Sakhnin.

Par la suite, Hassanin a parlé de la moralité démontrée par le Hamas dans sa façon de traiter l'ex-otage Hisham al-Sayed, un Arabe, bien qu'il ait servi dans Tsahal. "Il y a des faibles qui rejoignent l'armée ennemie, le Hamas essaie de dire aux Palestiniens en Israël qu'ils ne veulent pas qu'ils rejoignent leurs rangs, il est temps que quiconque pense à rejoindre l'armée d'occupation y réfléchisse un million de fois, car il vend sa conscience, sa morale et sa religion", a-t-il dit.

Le président de la ligue de football d'Israël, Erez Kalfon, a réagi aux propos de Hassanin : "ses déclarations sont inacceptables, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la société israélienne et à plus forte raison dans le football israélien. Avant que nous ne prenions des mesures concrètes, il est attendu que le club de football Bnei Sakhnin se dissocie immédiatement de ces déclarations et de leur auteur". Saïd Hassanin est "une personne qui n'est plus la bienvenue dans le football professionnel en Israël", a-t-il ajouté.

Le ministre de la Culture et des Sports Miki Zohar a déclaré que Hassanin "doit être licencié immédiatement, sinon c'est cracher au visage de la ligue israélienne de football". Le ministre Zohar a ajouté que de tels incidents "portent gravement atteinte à la coexistence entre Israéliens et Arabes dans le pays".