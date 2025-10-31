Le survivant de captivité Bar Kuperstein organise une mise de tefilin collective sur la place des otages

Une vague d'émotion a submergé la place des Otages ce vendredi matin, alors que Bar Kuperstein, récemment libéré de la captivité du Hamas, a dirigé une cérémonie publique de pose de tefillin. Cet événement, fruit d'un rêve nourri dans les tunnels de Gaza, symbolise à la fois le retour à la normalité pour le jeune homme et la prière collective pour la libération de tous les otages restants.

"Au début de ma captivité, je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de ce qui m'était arrivé, sur Dieu, sur qui j'étais. Puis en voyant les terroristes prier chaque jour au nom de leurs vaines croyances, je me suis dit que la meilleure réponse était de prier moi aussi, encore plus qu'eux. Je me suis alors mis à prier chaque jour en silence, une prière venue du ventre et du coeur. Je suis convaincu que ce sont mes prières qui m'ont fait sortir de là. Et je suis convaincu que seules la foi, la prière et l'unité garantiront la guérison de notre peuple et son avenir", a déclaré l'ex-otage sur la place.

Bar Kuperstein, libéré il y a deux semaines et qui n'était pas pratiquant avant sa captivité, avait invité le public à se joindre à lui pour concrétiser son vœu le plus cher. « Chers Israéliens, j'ai passé deux ans en captivité, deux ans à rêver et prier chaque jour pour pouvoir mettre les tefillin, » avait-il déclaré en début de semaine, lançant un appel. « Rejoignez-moi, réalisons ce rêve et prions ensemble – mettons les tefillin pour la libération de tous nos captifs. »

La cérémonie, organisée en collaboration avec l'organisation Ayelet HaShachar, a attiré une foule nombreuse sur la place. Des images poignantes montrent Bar Kuperstein en train de nouer les lanières de cuir, récitant le Shema Yisrael aux côtés de son père et du rabbin David Lau, ancien grand rabbin d'Israël.

L'événement s'est déroulé sous la tente de prière d'Ayelet HaShachar, installée sur la place depuis le début du conflit, un lieu devenu un centre de soutien et d'initiative pour le rapatriement des otages.

Pour l'occasion, un objet d'une grande valeur historique et spirituelle a été exposé : un talit (châle de prière) rare. Brodé de fils provenant du vêtement du fondateur du hassidisme, le Baal Shem Tov, ce talit a été mis à été montré au public pour la première fois et mis à disposition des participants, incarnant un appel à l'unité au-delà des clivages.

Le rabbin Shlomo Raanan, président d'Ayelet HaShachar, avait souligné l'importance de ce rassemblement et avait invité le maire de Tel-Aviv, Ron Huldai, à y assister, affirmant que la présence du maire « renforcerait l'unité du peuple israélien » et apporterait son soutien aux familles en deuil et à la lutte pour le retour des captifs.