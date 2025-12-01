Le système de défense laser Or Eitan désormais opérationnel et bientôt livré à Tsahal

Le ministère israélien de la Défense a annoncé l’achèvement du développement du système de défense laser Or Eitan, présenté comme une technologie capable de transformer les règles du combat moderne. Le général de brigade de réserve Danny Gold, directeur de la Direction de la recherche et du développement des armements et infrastructures technologiques (Maf’at), a confirmé lundi, lors du sommet DefenseTech organisé à Tel Aviv, que le premier système opérationnel sera remis à Tsahal le 30 décembre 2025.

Danny Gold a souligné que le système avait passé avec succès l’ensemble des essais requis, validant sa capacité à intercepter des menaces aériennes grâce à un faisceau laser de haute puissance. "Or Eitan va changer la donne sur le champ de bataille. Nous travaillons déjà sur les prochaines générations du système", a-t-il déclaré.

Revenant sur les enseignements tirés de l’opération contre les installations nucléaires iraniennes, menée en juin par l’armée israélienne, le responsable a évoqué des performances technologiques "sans précédent". Selon lui, ces avancées révèlent seulement une partie de "l’arsenal de surprises" mis au point au fil des années par le Maf’at, fruit d’une collaboration continue entre institutions de défense, industriels et scientifiques.

Lors de son intervention, Danny Gold a également mis en lumière une évolution majeure du secteur de la défense israélien : l’entrée en scène de start-up capables de rivaliser avec les géants de l’industrie militaire. Il a cité en exemple un récent appel d’offres remporté par un consortium de jeunes entreprises, chargé de fournir à Tsahal une nouvelle flotte de drones d’attaque, au détriment des principaux constructeurs du pays.

"Nous préparons déjà les technologies de la prochaine guerre, dans l’espace, la cyberdéfense, l’attaque et la protection. Le Maf’at est devenu une véritable ligne de production d’innovations stratégiques", a-t-il affirmé.

Le sommet DefenseTech, organisé en partenariat avec l’Université de Tel Aviv et le centre de recherche Yuval Ne’eman, a réuni des centaines d’experts et de décideurs internationaux. Parmi les participants figuraient Amir Baram, directeur général du ministère de la Défense, le professeur Itzhak Ben Israël, figure majeure de la recherche israélienne, ainsi que des représentants américains et européens issus du secteur de la défense et de l’innovation.

Cette convergence d’acteurs civils et militaires confirme la stratégie israélienne : rester à la pointe de la technologie militaire et conserver une supériorité opérationnelle, alors que les menaces régionales et mondiales évoluent rapidement. Le laser "Or Eitan" apparaît désormais comme l’un des piliers de cette ambition.