Le Talmud traduit intégralement en français pour la première fois

Un jalon historique pour le monde juif francophone a été célébré mercredi à Jérusalem : la publication de la première traduction complète du Talmud babylonien en français.

L’événement s’est tenu à la résidence du président israélien Isaac Herzog, en présence de plusieurs personnalités religieuses, culturelles et philanthropiques. Le projet s’appuie sur le travail de commentaire et de vulgarisation du rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz, disparu en 2020, et a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation Patrick et Lina Drahi.

La date choisie revêt une portée symbolique particulière. La cérémonie a eu lieu le 9 Tamouz, jour qui marque, il y a 782 ans, le procès du Talmud à Paris et la destruction de milliers d’exemplaires du texte juif sur ordre du roi Louis IX. La publication de cette édition en français apparaît ainsi comme une forme de réparation historique et de victoire de la transmission juive sur la censure et la persécution.

La nouvelle édition reprend la méthode développée par le rabbin Steinsaltz, qui avait consacré près d’un demi-siècle à rendre le Talmud accessible au plus grand nombre. Son travail avait notamment consisté à clarifier la structure de la page, ponctuer et expliquer l’araméen, et ajouter des commentaires historiques, scientifiques et biographiques afin de rendre les débats talmudiques compréhensibles au lecteur moderne.

Cette traduction ouvre désormais l’accès au Talmud à des millions de francophones, en France, en Belgique, en Afrique du Nord, au Canada, ainsi qu’aux nombreux olim francophones vivant en Israël.

Le président Isaac Herzog a salué une initiative majeure pour la diffusion du patrimoine juif.

« L’impression du Talmud en français ouvre la voie à son accessibilité pour tant de personnes, dans le monde juif et au-delà », a-t-il déclaré.

Le philanthrope Patrick Drahi, dont la fondation a financé le projet, a souligné l’importance du débat dans la tradition juive.

« La controverse fait partie intégrante du Talmud, et dans le Talmud, elle conduit à un enrichissement mutuel. Je souhaite que cette édition contribue aussi à notre capacité d’écouter la voix de l’autre », a-t-il affirmé.

Le rabbin Meni Even-Israel, directeur du Centre Steinsaltz et fils du rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz, a décrit cette publication comme un symbole de continuité.

« La parution du Talmud en français et l’événement d’aujourd’hui marquent la continuité et l’éternité de la Torah d’Israël et du peuple d’Israël », a-t-il déclaré.

La publication de cette édition complète constitue une étape importante dans la transmission du patrimoine juif et dans le renforcement du lien culturel entre Israël et les communautés juives francophones à travers le monde.

Mention de transparence : la famille Drahi, qui dirige la Fondation philanthropique Patrick et Lina Drahi, est également propriétaire du groupe i24NEWS.