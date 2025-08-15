Le téléphone de l'ancienne ministre israélienne, Ayelet Shaked, piraté par des hackers liés à l’Iran

Articles recommandés -

Des pirates informatiques opérant pour l’Iran ont réussi à infiltrer le téléphone personnel d’Ayelet Shaked, ancienne ministre israélienne de la Justice, a rapporté la chaîne israélienne N12. L’attaque, qui a abouti après plusieurs tentatives, a permis aux hackers de prendre le contrôle complet de l’appareil.

Alertée par le Shin Bet, Shaked a appris que l’opération provenait directement d’Iran. Selon les premières informations, les pirates informatique ont exploité un lien malveillant sur lequel l’ancienne ministre a cliqué, ouvrant ainsi l’accès à ses données et à ses communications.

L’affaire survient alors que Téhéran multiplie les offensives cybernétiques contre des personnalités et responsables israéliens, une tendance en forte hausse depuis la fin de la "Guerre des 12 jours". Plusieurs hauts responsables ont récemment été victimes d’une technique d’hameçonnage sophistiquée : un message se faisant passer pour le compte officiel Telegram d’un service ou d’une personnalité, incitant la cible à connecter ses comptes à WhatsApp et à synchroniser ses réseaux sociaux, permettant aux pirates de s’emparer de leurs informations.

L’ancienne ministre avait déjà été mise en garde contre ce type de menaces par Nadav Argaman, ex-chef du Shin Bet. "L’affaire est désormais entre les mains des autorités compétentes", a indiqué Shaked, sans préciser l’ampleur des données compromises.