Le terminal 1 de l'aéroport Ben Gourion rouvrira le 1er juillet en prévision de l'affluence estivale

L'Autorité aéroportuaire israélienne a annoncé la réouverture prochaine du terminal 1 de l'aéroport Ben Gourion, dans le cadre des préparatifs pour l'afflux attendu de voyageurs durant la saison estivale. Les vols intérieurs reprendront à partir du 28 juin, tandis que les liaisons internationales seront progressivement rétablies dès le 1er juillet.

Les autorités invitent les passagers à vérifier à l'avance le terminal de départ de leur vol afin d'éviter tout retard ou désagrément lors de leurs déplacements.

Cette réouverture intervient alors que l'aéroport continue de fonctionner sous de fortes restrictions. Il y a quelques semaines, le directeur général de l'Autorité des aéroports, Sharon Kadmi, avait averti que plusieurs millions d'Israéliens pourraient être confrontés à des annulations de vols au cours de l'été en raison des limitations imposées par les activités militaires américaines menées sur le site de l'aéroport.

Selon Kadmi, près de 70 % de l'activité habituelle de l'aéroport demeure affectée, Ben Gourion ne fonctionnant actuellement qu'à environ un tiers de ses capacités. Il avait également prévenu que certaines compagnies aériennes ne seraient pas en mesure de reprendre leurs opérations au rythme souhaité et que des annulations ainsi que des retards, notamment sur les vols en provenance de l'étranger, étaient à prévoir dans les semaines à venir.

La réouverture du terminal 1 vise ainsi à absorber une partie de la hausse du trafic attendue cet été, alors que les infrastructures aéroportuaires israéliennes continuent d'opérer dans un contexte exceptionnel.