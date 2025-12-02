Le terroriste auteur d’une attaque à la voiture-bélier près de Hébron lundi éliminé

Un terroriste palestinien a été éliminé mardi matin par les forces israéliennes, quelques heures après avoir percuté délibérément une soldate près d’Hébron. Les forces de Tsahal, appuyées par le Shin Bet, ont localisé le suspect dans son véhicule et l’ont neutralisé lorsqu’il a tenté une nouvelle fois de foncer sur les troupes.

L’attaque initiale avait légèrement blessé une soldate, rapidement prise en charge et évacuée vers un hôpital. Selon l’armée, le terroriste avait fui les lieux avant d’être repéré et éliminé.

Le Hamas a salué l’attentat, le présentant comme une "réaction légitime du peuple palestinien" face, selon lui, à des "exécutions, raids, démolitions de maisons et attaques" menés par Israël en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. Le mouvement terroriste a par ailleurs affirmé que la multiplication des attaques dans la région serait "une conséquence directe de l’occupation" et des politiques israéliennes visant, d’après lui, à "imposer une réalité sur le terrain".

Cet incident survient alors qu’un autre acte terroriste a été commis plus tôt dans la semaine près du checkpoint de Samarie, sur la route 5. Un terroriste y a lancé une barre de fer contre un véhicule circulant vers le centre du pays, l’objet se fichant violemment dans le pare-brise. Le conducteur, choqué, a reçu des soins de Magen David Adom avant de rentrer chez lui. Merav, passagère du véhicule, s’est dite stupéfaite par la violence soudaine de l’attaque, survenue alors qu’ils roulaient entre Kedumim et Petah Tikva.