Le touriste israélien 2025 : entre craintes de l’antisémitisme et recherche de bons plans

Les données de recherche Google révèlent un portrait fascinant du touriste israélien en 2025 : déterminé à voyager malgré les crises, mais profondément marqué par les nouvelles réalités sécuritaires et économiques.

Un rebond spectaculaire

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les recherches de vols ont augmenté de 16% au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024, retrouvant leurs niveaux d'avant le 7 octobre. Israël a reconquis sa 8e place mondiale dans le classement des "champions de la recherche de vacances", après avoir chuté au 27e rang post-7 octobre.

Les pics de recherche coïncident avec l'actualité : le 13 juin, premier jour de guerre avec l'Iran, et le 25 juin, lendemain du cessez-le-feu, ont battu tous les records de recherches de vols.

L'économie dicte les choix

Face à la cherté de la vie, les Israéliens adaptent leurs stratégies. Les recherches d'appartements de vacances ont bondi de 750%, tandis que les destinations locales gagnent en popularité : +120% pour le lac de Tibériade et +80% pour Acre. La tendance est aussi au voyage anticipé, avec 400% d'augmentation des recherches pour "vacances en juin".

L'antisémitisme, nouvelle préoccupation majeure

Le phénomène le plus marquant reste l'explosion des recherches liées à l'antisémitisme. Les requêtes "quel est le pays le moins antisémite d'Europe" et "comment protéger les enfants de l'antisémitisme à l'étranger" ont augmenté de plus de 5000%.

Cette angoisse redessine la carte touristique israélienne. La Grèce, la Thaïlande et la Grande-Bretagne figurent parmi les destinations les plus scrutées pour leur niveau d'antisémitisme, aux côtés de Prague, Vienne et la Pologne. Prague est d'ailleurs devenue une destination phare pour les fêtes de Hanoukka et Noël.

Nouvelle géographie des destinations

Si New York, Bangkok et Tokyo conservent leur attrait, Athènes émerge comme la grande gagnante des destinations proches pour les fêtes de Tishri. À l'inverse, Paris disparaît du top 10 et Istanbul ne figure même plus dans le top 100 israélien.

L'ouverture de nouvelles liaisons booste certaines destinations : l'Albanie explose avec +500% de recherches grâce à son premier vol direct, tandis que l'île grecque de Céphalonie enregistre +80%.

L'IA au service du voyage

Enfin, les Israéliens se distinguent par leur adoption massive de l'intelligence artificielle pour planifier leurs voyages. Les recherches d'outils IA ont grimpé de 75% en un an, principalement pour la planification globale, la recherche d'hôtels et l'organisation d'itinéraires.