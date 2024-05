Les ambassadeurs de plusieurs pays prendront la parole lors du rassemblement pour les otages samedi

"Le rassemblement de samedi soir en faveur des otages aura une tonalité internationale", annonce le Forum des familles d'otages et de disparus (Hostages and Missing Families Forum).

Le groupe appelle la communauté internationale à se joindre à l'effort pour la libération des 132 captifs de Gaza, notant que le Hamas détient des otages de 24 pays différents. L'ambassadeur américain Jack Lew, l'ambassadeur britannique Simon Walters, l'ambassadeur allemand Steffen Seibert et l'ambassadeur autrichien Nikolaus Lutterotti prendront la parole. Des messages vidéo seront également diffusés par l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton et par l'animateur de talk-show Dr Phil, qui vient de se rendre en Israël pour interviewer des familles d'otages et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Des membres de familles d'otages de nationalité étrangère prendront également la parole, notamment le citoyen américain Jonathan Dekel-Chen, dont le fils Sagui Dekel-Chen est otage ; l'Argentin-Israélien Itzik Horn, dont les fils Eitan et Yair Horn sont retenus en captivité ; Ayala Yahalomi, sœur de l'otage franco-israélien Ohad Yahalomi, et le Russe-Israélien Evgeny Kozlov, dont le fils Andrey Kozlov est otage.

Plusieurs artistes seront présents comme le groupe Lola Marsh, la gagnante de l'Eurovision 2018 Netta Barzilai, l'auteur-compositeur-interprète Noga Erez, la chanteuse américaine Montana Tucker et la candidate israélienne à l'Eurovision 2024 Eden Golan, qui chantera "October Rain", la version originale de la chanson officielle de l'Eurovision "Hurricane", dont plusieurs couplets ont été supprimés par les organisateurs parce qu'ils faisaient référence aux attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas.