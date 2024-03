Les cas précoces d'Alzheimer beaucoup plus fréquents chez les Israéliens d'origine orientale, les Etats-Unis lancent une étude

Les études sur de possibles facteurs génétiques favorisant l'apparition de la maladie d'Alzheimer se multiplient à travers le monde, et constituent l'une des voies les plus prometteuses explorées à ce jour afin de trouver des remèdes à cette pathologie incurable qui touche environ 30 % des plus de 85 ans.

Dans ce contexte, la mixité ethnique de la population israélienne pourrait fournir des pistes intéressantes. Il se trouve en effet que selon une étude statistique effectuée par l'hôpital Bellinson de Petah Tikva sur des centaines de patients traités dans son service des maladies cognitives, les cas précoces de la maladie d'Alzheimer - détectés avant l'âge de 65 ans - affectent en grande majorité des personnes d'origine orientale. Les Israéliens d'origine ashkénaze sont, eux, nettement moins touchés. Sur les centaines de patients concernés, 64 % sont d'origine orientale contre 36 % d'origine ashkénaze.

Autant de données jugées particulièrement intéressantes par l'Institut national de la santé des États-Unis (NIH), qui a décidé d'accorder à l'hôpital Bellinson une subvention spéciale de près de 15 millions de dollars (53 millions de shekels) afin de développer la recherche sur le sujet. L'étude de suivi sera réalisée en collaboration avec l'Université de Boston aux États-Unis et avec trois autres hôpitaux israéliens : ceux de Rambam à Haïfa, Barzilai à Ashkelon et Laniado à Netanya.

Elle se concentrera sur un groupe d'environ 4 000 patients atteints de la maladie d'Alzheimer et âgés au plus de 65 ans, ce qui représente moins de 2,6 % des 150 000 patients israéliens souffrant actuellement de cette pathologie. En dépit du nombre restreint de patients inclus dans l'étude, les superviseurs de celle-ci ont bon espoir d'obtenir des données suffisamment significatives pour faire progresser la recherche de traitements adaptés à tous les âges.

Bien qu’il n’existe toujours pas de remède contre la maladie, les facteurs de risque pouvant favoriser son apparition peuvent être identifiés dès le plus jeune âge. Parmi les catalyseurs : le diabète, l'hypertension, l'obésité, le tabagisme, la sédentarité, la solitude, le manque de stimulation cognitive et le manque de sommeil.