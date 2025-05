Les cornées de Tzé'éla Gez, assassinée la semaine dernière, transplantées chez deux patients

La famille de Tze'ela Gez, assassinée lors de l'attaque terroriste en Judée-Samarie mercredi dernier, a fait don de ses organes et ses cornées seront transplantées à un enfant à l'hôpital pour enfants Schneider et à un autre patient de l'hôpital Beilinson.

"Tze'ela a toujours apporté de la lumière durant sa vie, et maintenant, même après sa mort, elle continue de donner. Nous avons veillé à ce qu'elle offre le cadeau d'un regard positif à deux personnes", a déclaré Hananel Gez, son époux. "Elle a toujours essayé de voir le bien et d'apporter de la lumière au monde, dans la vie comme dans la mort", a-t-il ajouté.

Lors d'une interview accordée dimanche à la radio israélienne Kan Reshet Bet, Lotem Sasson, la sœur de la victime, a évoqué avec douleur cette perte immense : "Cela n'a aucun sens. Elle était pure lumière ; il n'existe pas d'autres personnes comme elle au monde."

AFP

Elle s'est souvenue de la nuit de l'attaque : "Elle m'a parlé à 20h. Le médecin lui avait conseillé d'aller à l'hôpital pour accoucher, mais elle préférait un accouchement naturel, disant que quelques jours de douleur supplémentaires ne changeraient rien." Peu après, Tze'ela a décidé de se rendre en salle d'accouchement. "Je ne sais pas ce qui a changé pendant ces deux heures, mais quelque chose a dû se passer", a confié Sasson.

Le bébé de Tze'ela, né par césarienne d'urgence à l'hôpital, reste dans un état grave mais stable. Vendredi, les médecins ont signalé une légère amélioration. "Il est resté sans oxygène pendant environ 50 minutes, du moment où Tze'ela a été assassinée jusqu'à sa naissance", a expliqué Sasson. "Ils ont déjà retiré certains de ses tubes respiratoires, mais il est toujours sous sédation. J'espère vraiment entendre de meilleures nouvelles aujourd'hui."

"Tze'ela laisse derrière elle quatre enfants qui grandiront sans leur mère, qui était si extraordinaire. Personne ne peut la remplacer. J'ai toujours essayé d'apprendre d'elle comment être une bonne mère", a-t-elle ajouté.

Evoquant le dévouement de sa sœur envers les autres, elle a insisté sur le fait qu'"elle était toute lumière. Peu importe la douleur et la souffrance qu'elle vivait, elle était toujours occupée à aider les autres. Je lui ai demandé pourquoi elle travaillait si dur, et elle m'a répondu que c'était parce que des gens avaient besoin d'elle. Elle aidait tous ceux qu'elle pouvait, se poussant à la limite juste pour aider autant de personnes que possible." "Même après le 7 octobre, Tze'ela est allée partout où elle pouvait pour aider les gens, les survivants du festival Nova, les personnes souffrant d'anxiété, tous ceux dans le besoin. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait".