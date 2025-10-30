Les corps d’Amiram Cooper et de Sahar Baruch ont été identifiés

Les autorités israéliennes ont annoncé jeudi soir l’identification des corps d’Amiram Cooper et de Sahar Baruch, deux otages israéliens assassinés par le Hamas pendant leur captivité à Gaza. Les dépouilles des deux hommes avaient été restituées plus tôt dans la journée par l’organisation terroriste, avant d’être formellement reconnues par l’Institut national de médecine légale, en coopération avec la police et le rabbinat militaire.

Amiram Cooper, 85 ans, membre fondateur du kibboutz Nir Oz, était un économiste, agriculteur et poète. Figure respectée du mouvement Hashomer Hatzair, il voyait dans la mise en valeur du Néguev occidental la mission de sa vie. Auteur de plusieurs recueils de poésie, il avait consacré son œuvre à la nature, à la vie communautaire et à la terre d’Israël. Kidnappé avec son épouse Nurit le 7 octobre 2023, il a été assassiné en captivité ; Nurit avait, elle, été libérée.

Sahar Baruch, 24 ans, originaire du kibboutz Beeri, était un jeune ingénieur prometteur. Passionné de jeux de stratégie et de littérature fantastique, il devait commencer des études d’ingénierie électrique et informatique à l’université Ben Gourion deux semaines après sa capture. Il avait été enlevé lors de l’attaque contre la maison familiale, au cours de laquelle son frère Adi a été tué.

Dans un communiqué, le gouvernement israélien a exprimé sa « profonde douleur » et réaffirmé son engagement « à ramener tous les otages, vivants ou morts, jusqu’au dernier ».

« Nous ne nous reposerons pas avant d’avoir rendu à chacun une sépulture digne sur sa terre », a déclaré le porte-parole de Tsahal.