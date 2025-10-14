Les corps de quatre otages restitués par le Hamas transférés à l’institut médico-légal israélien

Le ministère israélien de la Santé a confirmé dans la nuit de lundi à mardi que les quatre cercueils des otages tués et restitués par le Hamas avaient été acheminés à l’Institut national de médecine légale pour identification et examen des causes de la mort. Le convoi, escorté par la police et l’armée depuis la base de Réïm, était accompagné de représentants des familles endeuillées.

Avant leur transfert vers Israël, une brève cérémonie militaire s’est tenue dans la bande de Gaza : les cercueils ont été recouverts du drapeau israélien, une prière a été récitée et une salve d’honneur rendue.

Le Hamas avait annoncé avoir remis les dépouilles de Bipin Joshi, Yossi Sharabi, le capitaine Daniel Peretz et Guy Illouz — quatre des vingt-huit otages présumés morts encore détenus à Gaza. L’annonce a suscité la colère au sein de l’appareil sécuritaire israélien : « Le Hamas sait beaucoup plus qu’il ne livre », ont confié des sources militaires.

Le Forum des familles d’otages a dénoncé une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu et exigé la suspension immédiate de son application « tant que tous les corps ne seront pas restitués ». « Un accord doit être respecté par les deux parties. Israël ne doit pas remplir sa part si le Hamas ne tient pas la sienne », ont déclaré les familles, réclamant la restitution des 28 otages disparus.

Ces restitutions interviennent quelques heures après la libération des 20 otages vivants, mettant fin à 738 jours de captivité.