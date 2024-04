Les deux réservistes de Tsahal qui ont trouvé la mort à Gaza dimanche ont été victimes de tirs amis (enquête)

Une enquête de Tsahal sur la mort de deux réservistes dans le centre de la bande de Gaza dimanche a révélé qu'ils ont été tués par des tirs amis.

Le sergent-chef (res.) Ido Aviv, 28 ans, du 9232e bataillon de la brigade Yiftah, et le sergent-chef (res.) Kalkidan Meharim, 37 ans, du 223e bataillon de la brigade Carmeli, ont été touchés par des tirs d'obus provenant d'un char qui avait ouvert le feu en dehors de ses limites désignées, selon l'enquête. L'enquête a révélé que l'incident a commencé lorsqu'un char de Tsahal a été touché par une bombe placée en bord de route près de l'hôpital turc dans le corridor de Netzarim. Peu après, des mortiers et des missiles antichars ont été lancés en direction des troupes dans la zone du corridor. Au cours d'un échange de tirs avec les terroristes du Hamas, un char de la brigade Yiftah a quitté un campement et a bombardé un bâtiment dans la zone. Selon l'enquête, le bâtiment se trouvait à l'extérieur des limites désignées de la force de chars. Plusieurs soldats, dont Aviv et Meharim, se trouvaient dans le bâtiment lorsqu'il a été touché. Tsahal poursuit son enquête sur le comportement des troupes, qui ont été déployées à Gaza la semaine dernière.