Les dirigeants des implantations somment Netanyahou d’appliquer immédiatement la souveraineté israélienne en Judée-Samarie

Le Conseil de Yesha, qui regroupe les responsables des implantations israéliennes en Judée-Samarie, a adressé ce jeudi un appel d’urgence au Premier ministre Benjamin Netanyahou pour qu’il applique une souveraineté israélienne totale sur l’ensemble de la région, et ce dès le prochain conseil des ministres.

Dans une lettre signée par 19 présidents de conseils régionaux et municipaux, les élus exigent une décision immédiate, dénonçant « les hésitations israéliennes » qu’ils considèrent comme un carburant pour les initiatives internationales visant à créer un État palestinien « au cœur du pays ».

Selon eux, l’absence de message clair et ferme affirmant que la Judée-Samarie fait partie intégrante d’Israël affaiblit la dissuasion, met en danger la sécurité des implantations et projette une image de faiblesse politique sur la scène internationale. Ils soulignent que la Knesset a déjà adopté à une large majorité une résolution en faveur de cette mesure et rappellent que Netanyahou lui-même avait voté pour. Les signataires insistent : il ne s’agit pas d’une souveraineté limitée aux blocs de localités mais d’une application large et complète, qu’ils présentent comme un « devoir historique, moral et sécuritaire ». Ils préviennent également qu’un État palestinien en Judée-Samarie transformerait la région en « base avancée du terrorisme, à quelques minutes de Jérusalem, Kfar Saba et Hadera », constituant ainsi une menace existentielle pour Israël. Cette requête intervient alors que Tsahal est engagée sur plusieurs fronts – à Gaza, au nord contre le Hezbollah et face à l’Iran – et que, selon le Conseil de Yesha, un vide politique sur la question de la souveraineté pourrait être exploité par la communauté internationale lors de la prochaine Assemblée générale de l’ONU.