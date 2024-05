"Les discussions sur l'après-guerre à Gaza n'ont aucun sens tant que le Hamas n'est pas vaincu" (Netanyahou)

"Cela fait des mois qu'Israël se pose la question de savoir qui dirigera Gaza après le Hamas", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans une déclaration vidéo.

M. Netanyahou indique qu'il a approuvé, il y a plus de trois mois, un plan permettant aux habitants de Gaza non affiliés au Hamas de distribuer de l'aide humanitaire à Gaza, mais que ce plan a échoué parce que le Hamas les a menacés et attaqués.

"Tant qu'il ne sera pas clair que le Hamas ne dirige pas militairement la bande de Gaza, aucun acteur ne sera prêt à accepter de diriger civilement la bande de Gaza par crainte pour sa propre sécurité", affirme M. Netanyahou. Il a affirmé que toute discussion sur le "jour d'après" n'a aucun sens tant que le Hamas n'est pas vaincu.

Il a ajouté qu'Israël s'efforce de trouver des solutions à la question du gouvernement civil de Gaza, et que certaines de ses actions sont confidentielles. "Mais il n'y a pas d'alternative à une victoire militaire", a déclaré M. Netanyahou. "La tentative de la contourner par toutes sortes de revendications est tout simplement détachée de la réalité. Il n'y a qu'une seule alternative à la victoire : la défaite. Une défaite militaire et diplomatique, une défaite nationale. Mon gouvernement n'acceptera jamais cela."

M. Netanyahou a affirmé qu'Israël est en train d'évacuer les civils de Rafah, et que près de 500 000 d'entre eux sont partis jusqu'à présent. "La catastrophe humanitaire dont ils ont parlé n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu", a-t-il insisté. Il a également dénoncé le vote de l'Assemblée générale des Nations unies de la semaine dernière, qui a renforcé le statut de la "Palestine" au sein de l'organisation internationale. "Personne ne nous empêchera, nous, Israël, d'exercer notre droit fondamental à nous défendre", a-t-il soutenu, "ni l'Assemblée générale des Nations unies, ni aucun autre acteur".