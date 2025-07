Les dommages de l'attaque du missile iranien sur la raffinerie de Haïfa sont estimés à près de 200 millions de dollars

Articles recommandés -

Le groupe israélien Bazan a annoncé ce mercredi que les dommages infligés par une attaque de missile iranien sur sa raffinerie de la baie de Haïfa et ses filiales sont évalués entre 150 et 200 millions de dollars. Cette estimation, communiquée à la Bourse de Tel-Aviv, reste prospective et incertaine, reposant sur les informations actuelles et les plans de travaux. La restauration des opérations s'annonce complexe, et les coûts finaux ainsi que les montants de compensation demeurent inconnus.

L'attaque a visé l'unité de production d'énergie de la raffinerie, essentielle pour générer de la vapeur et de l'électricité sur le site. Bazan a déjà reçu un acompte de 160 millions de shekels (environ 48 millions de dollars) pour entamer les réparations d'une partie des dégâts. La société collabore avec un fonds de compensation pour obtenir des paiements supplémentaires, tout en poursuivant les efforts de réhabilitation. À la suite de l'impact, toutes les opérations de la raffinerie et de ses filiales ont été suspendues. Bazan travaille en étroite coordination avec la Compagnie électrique d'Israël, qui a réagi promptement pour rétablir une alimentation électrique stable.

Trois employés ont perdu la vie lors de l'attaque. Ils se trouvaient dans la pièce interne la plus fortifiée lorsque une partie du bâtiment s'est effondrée sous l'effet des flammes. La fumée et la chaleur intense les ont piégés sous les décombres, et les autorités estiment qu'ils sont décédés par inhalation de fumée et exposition à la chaleur extrême.

Pour accélérer la reconstruction, le ministère des Affaires intérieures a récemment accordé à Bazan une exemption de permis de construire pour plusieurs unités du site. Cette mesure, prévue par la loi pour des cas exceptionnels d'importance nationale, contourne les évaluations environnementales habituelles destinées à minimiser les risques pour la santé et l'environnement. Cette décision suscite une vive opposition, notamment de la part du maire de Haïfa, Yona Yahav. « C'est une imprudence sans précédent », a-t-il déclaré. « Bazan représente un danger clair et immédiat pour les habitants de Haïfa. L'usine doit être relocalisée conformément à la décision du gouvernement. Les résidents ne seront pas pris en otage par des décisions cyniques, populistes et irresponsables. »

Cette attaque s'inscrit dans un contexte de tensions régionales accrues, alors que l'Iran continue de défier Israël par des actions militaires. Bazan poursuit son évaluation complète des dommages et explore les meilleures options pour une reprise rapide, tout en soulignant les défis inhérents à une interruption brutale due à un événement externe. Les implications économiques pour l'industrie pétrolière israélienne pourraient être significatives, avec des répercussions potentielles sur l'approvisionnement énergétique national.