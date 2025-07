Les entreprises israéliennes contre-attaquent après la censure au Salon du Bourget

Articles recommandés -

Lors du Salon du Bourget 2025, les stands des sociétés israéliennes, dont Israel Aerospace Industries (IAI), ont été brutalement fermés par des cloisons noires sur ordre du gouvernement français, une décision dénoncée comme "discriminatoire" par Boaz Levy, PDG d’IAI. Dans une interview accordé ce jeudi dans l'émission "Défense", il exprime son indignation : « Cette décision du gouvernement français, qui a bloqué nos stands par des rideaux noirs, nous rappelle les sombres jours où les Juifs étaient marginalisés en Europe, et elle nous a causé d’importants dommages financiers. Nous engagerons des poursuites judiciaires. »

Levy souligne que le stand d’IAI, soigneusement préparé pour présenter des technologies aéronautiques et des systèmes de défense, a été interdit d’accès malgré des autorisations préalables. « Nous exposons des capacités destinées à protéger nos civils et nos clients mondiaux, mais la France a jugé nos équipements comme des armes offensives, sur la base d’une liste erronée », a-t-il déploré. Selon lui, cette mesure, motivée par des considérations politiques et commerciales, ne reflète pas une analyse approfondie des systèmes exposés, notamment des solutions défensives comme les intercepteurs aériens.

Cette fermeture, qui a également touché Rafael, Elbit Systems, UVision et Aeronautics, intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Paris et Tel-Aviv, exacerbées par les critiques françaises sur les opérations israéliennes à Gaza. Levy, tout en regrettant cet « incident inacceptable », annonce que les entreprises concernées collectent des données pour intenter une action en justice, un processus long mais déterminé. « Nous espérons que les relations s’amélioreront à l’avenir », conclut-il, soulignant l’importance des technologies israéliennes pour la sécurité mondiale.