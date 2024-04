"Les étudiants de Yeshiva ont sauvé Israël des missiles", affirme le grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef

Le grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef a affirmé, dans un sermon filmé la semaine dernière, qu'Israël a survécu aux attaques des groupes terroristes tout au long de la guerre grâce aux étudiants des yeshivas et non au travail des forces de sécurité. "Treize mille missiles ont été lancés sur notre pays ; Dieu merci pour les miracles et les merveilles que nous avons eus. Grâce à quoi ? Grâce au chef d'état-major de l'armée ? Grâce à qui ? Grâce aux étudiants des yeshivas, qui sont assis et étudient la Torah", a-t-il dit.

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid lui a rapidement répondu sur la chaine Kan: "Je me demande s'il accepterait de ne pas avoir le Dôme de fer dans son quartier. Les gens qui l'ont applaudi devraient s'enrôler comme n'importe quel autre jeune Israélien".

Le mois dernier, Yosef avait affirmé que les Juifs ultra-orthodoxes quitteraient Israël en masse si le gouvernement mettait fin aux exemptions de service militaire dont bénéficie la communauté Haredi.