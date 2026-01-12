Les ex-otages Romi Gonen et Emily Damari animatrices radio sur Galgalatz

Romi Gonen, rescapée de captivité à Gaza, avait confié la semaine dernière dans l’émission Uvda sur Keshet 12 qu’un de ses plus grands rêves durant sa détention était de pouvoir un jour animer une émission sur Galgalatz. Ce rêve s’est concrétisé lundi matin, lorsqu’elle est arrivée dans les studios de la radio militaire aux côtés de son amie et ex-otage Emily Damari, avec laquelle elle a partagé sa captivité.

Les deux jeunes femmes ont été invitées à coanimer, avec Hadar Marx, l’émission Country on the Road, considérée comme la plus écoutée de la radio israélienne. Ensemble, elles ont choisi la programmation musicale. L’émission s’est ouverte sur Water de Tyla, une chanson que la famille de Romi lui dédiait pendant la lutte pour sa libération. « Qui aurait pu imaginer, dans les tunnels de Gaza, que je passerais un jour à la radio ? Je ne savais même pas que cela serait un jour possible », a-t-elle confié, racontant comment elle avait appris que sa famille lui dédiait ce morceau.

Plus tard, elles ont diffusé un titre de Moshe Peretz. Emily Damari a expliqué l’importance de cette chanson durant leur captivité : « Là-bas, on n’avait vraiment rien. Heureusement que j’avais Romi. On chantait cette chanson en arabe, à voix basse. »

Emily Damari est également revenue sur leur première séparation après leur libération, survenue durant leur rééducation. « Nous avons toutes les deux subi une opération. Romi a dû rester à l'hôpital, moi je suis partie. C’était la première fois que nous étions séparées. C’était très dur. Nous étions devenues un soutien vital l’une pour l’autre. »

Évoquant l’origine de son rêve d'animer une émission de radio, Romi Gonen a expliqué qu’il était né en captivité : « J’ai toujours aimé parler. Un jour, j’ai dit en plaisantant : “Tu crois qu’ils me laisseront présenter une émission en direct sur Galgalatz ? Je ne veux rien d’autre.” Cette idée est devenue une sorte de promesse. Je me suis juré de la réaliser. Presque un an plus tard, nous y sommes. »

Dans l'émission Uvda relayant son témoignage sur sa captivité, Romi Gonen, 23 ans, a révélé avoir subi des agressions sexuelles dans les tunnels du Hamas.