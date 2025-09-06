Les familles d’otages accusent Netanyahou de mettre en danger les captifs avec l’offensive sur Gaza

Articles recommandés -

À la veille d’importantes manifestations à Jérusalem, plusieurs familles d’otages israéliens détenus à Gaza ont lancé samedi un appel urgent au gouvernement, dénonçant la stratégie militaire actuelle. Lors d’une déclaration devant la Kirya, quartier général de l’armée à Tel-Aviv, elles ont mis en garde contre les conséquences d’une offensive totale sur Gaza.

Gil Dickman, dont la cousine Carmel Gat a été tuée en captivité, a affirmé que « l’entrée des forces à Rafah a signé la condamnation à mort de six otages », avertissant que l’assaut prévu sur Gaza entraînerait le même sort. « Le sang des otages sera sur les mains du gouvernement », a-t-il lancé.

Merav Svirsky, dont le frère Itay est mort dans l’effondrement d’un bâtiment bombardé par l’armée, a appelé les chefs militaires à « s’opposer à un ordre illégal ». Elle a exhorté les responsables de la sécurité à faire pression sur le gouvernement pour accepter l’accord de libération des otages, actuellement sur la table. Ayelet Metzger, belle-fille de l’otage assassiné Yoram Metzger, a accusé Benjamin Netanyahou de vouloir prolonger la guerre pour des raisons politiques : « Netanyahou est prêt à sacrifier les otages survivants, après 700 jours de captivité, pour gagner du temps ». Elle a dénoncé « l’abandon total » des captifs et a appelé à conclure un accord immédiat. Les familles estiment que l’offensive sur Gaza met non seulement en péril les soldats israéliens mais aussi la vie des otages, et qu’elle constitue une erreur stratégique majeure qui marquera durablement la société israélienne.