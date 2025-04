Les familles d'otages accusent Netanyahou : "Il est en vacances pendant qu'ils boivent l'eau des toilettes"

Des représentants des familles d'otages ont tenu une déclaration ce samedi soir devant la porte Begin de la base militaire de Kirya à Tel Aviv, au cours de laquelle ils ont vivement critiqué le Premier ministre israélien et appelé le président américain à l'aide.

Merav Svirsky, sœur d'Itay, enlevé vivant puis assassiné en captivité en janvier 2024 et dont le corps a été récupéré à Gaza, a déclaré : "L'opération d'influence menée par le bureau de Netanyahou pour améliorer l'image du Qatar tout en dénigrant l'Égypte est une nouvelle tentative de saboter un accord. Nous aurions pu tous les ramener et mettre fin à la guerre, mais Netanyahou et son bureau ont préféré l'argent et les intérêts personnels à sauver des vies et récupérer les dépouilles."

"Netanyahou a ordonné l'élargissement de la guerre et ment en prétendant que la pression militaire les ramènera, alors que les faits prouvent qu'il les tue et fait disparaître les corps des victimes. Maintenant, le Hamas a annoncé que la moitié des otages sont détenus dans des lieux où des frappes sont prévues", a ajouté Svirsky. Les familles s'interrogent : "Pourquoi Netanyahou a-t-il violé l'accord et fait échouer la phase B ? Pourquoi fait-il une sélection au lieu de tous les ramener en une seule fois ? Pourquoi la proposition égyptienne de mettre fin à la guerre et de tous les ramener n'a-t-elle même pas été discutée par le cabinet ? Est-ce parce que le gouvernement israélien est devenu le gouvernement du Qatar ?" "Netanyahou travaille à se sauver lui-même au lieu de sauver les otages. Netanyahu à la maison, les otages à la maison - et toi à la maison, c'est ce qui nous sauvera tous", a conclu Svirsky.

Courtesy of the family

Vicky Cohen, mère du soldat enlevé Nimrod Cohen, a souligné le contraste entre la situation des otages et celle du Premier ministre : "Pendant que les otages subissent un holocauste et boivent l'eau des toilettes en captivité, Netanyahou profite de vacances de luxe en Europe. Pendant qu'ils sont affamés et vivent avec un quart de pain pita par jour, Netanyahou se délecte de repas de gala dans des hôtels. Pendant que les otages sont enchaînés, Netanyahou demande au chef du Shin Bet de poursuivre les citoyens et les familles qui luttent pour leur libération."

Hostages and Missing Families Forum

Yifat Kalderon, cousine d'Ofer Kalderon qui a survécu à la captivité, s'est adressée directement au président américain : "Netanyahou ment quand il dit que la pression militaire ramènera les otages. La seule façon de ramener tous les otages rapidement est de mettre fin à la guerre et de tous les ramener en une seule fois. Vous êtes le seul qui puisse arrêter la guerre et les ramener tous ensemble. Toutes les autres menaces peuvent être traitées après le retour de tous les otages. S'il vous plaît, faites tout votre possible pour faire pression sur Netanyahu afin qu'il mette fin à la guerre et qu'il les ramène tous maintenant." Omri Lifshitz, fils de l'otage Oded Lifshitz décédé en captivité, a souligné que "de plus en plus de témoignages horribles sur la captivité continuent d'être révélés. Au lieu de se concentrer sur la guérison et la réhabilitation, des survivants courageux et héroïques sont contraints de raconter les atrocités qu'ils ont subies pour sauver les amis laissés derrière."

"Le tableau qui se dessine est inconcevable : famine délibérée, torture, mauvais traitements, blessures, maladies, handicaps - jusqu'à quand ?" a-t-il demandé.

Cette manifestation intervient alors que le Premier ministre Netanyahou devrait s'envoler dimanche de Hongrie pour une visite aux États-Unis.