Les familles d’otages alertent Witkoff : "Le scénario que nous redoutions devient réalité"

Dans une lettre adressée à l’envoyé spécial américain Steve Witkoff, les familles des otages israéliens ont exprimé à la fois leur gratitude et leur inquiétude profonde face à la situation actuelle, après la libération des 20 derniers otages vivants et la remise de seulement quatre corps par le Hamas.

« Nous vous écrivons le cœur à la fois reconnaissant et alarmé », débute la lettre, saluant la compassion et l’engagement du diplomate américain, qu’elles remercient d’avoir pris le temps de les rencontrer samedi soir et d’avoir prononcé un discours « historique » sur la Place des Otages à Tel-Aviv.

Les familles se disent « immensément reconnaissantes » de voir vingt de leurs proches enfin libres, mais dénoncent une violation flagrante de l’accord par le Hamas : « Seules quatre familles peuvent enterrer leurs morts aujourd’hui. Comment accepter que les autres restent là-bas ? » Elles exhortent Steve Witkoff à exercer toute la pression possible pour que l’organisation terroriste respecte ses engagements et restitue tous les corps restants.

« Nous savons que vous ne vous reposerez pas tant que le dernier otage ne sera pas rentré », écrivent-elles. Les signataires rappellent également la promesse de l’émissaire américain : « Vos mots – que vous creuseriez de vos propres mains pour retrouver nos proches – sont gravés dans nos cœurs et nous donnent la force de continuer. »

La lettre se conclut sur un appel vibrant : « Ne laissez personne derrière. »