Les familles d'otages dénoncent la politique de Netanyahou : "Il a décidé d'enterrer nos enfants"

596 jours après le 7 octobre, des proches des otages encore détenus à Gaza lancent un cri d'alarme face à l'escalade militaire annoncée par le Premier ministre israélien.

"Netanyahou a choisi de les abandonner"

Einav Zangauker, mère de Matan toujours en captivité, a déclaré lors de la conférence de presse hebdomadaire des familles : "Cette semaine, nous avons vu le Premier ministre annoncer qu'il se tournait vers l'élargissement de la guerre qui tuera des otages, au lieu d'un accord qui les ramènerait."

Portant le pin's des otages, Netanyahou aurait selon elle "annoncé qu'il avait décidé de les enterrer dans les tunnels". Plus grave encore, elle dénonce la volonté du Premier ministre de nommer à la tête du Shin Bet "quelqu'un qui déclare être contre le retour de mon fils".

"Souvenez-vous de ce moment, car il restera gravé pour les générations futures : le gouvernement israélien et son chef ont sciemment décidé d'abandonner nos enfants", martèle-t-elle, accusant Netanyahou de transformer les otages en "ligne de statistiques" et de préférer "une guerre éternelle politique" au retour des civils.

L'appel désespéré à Trump

Yehouda Cohen, père de Nimrod, révèle l'ampleur du désespoir des familles : "La semaine dernière, j'ai participé à une délégation de familles et de survivants de captivité aux États-Unis pour faire pression sur le président Trump et ses équipes."

"Le fait que des familles d'otages aient besoin du président Trump et le voient comme le seul capable de ramener leurs proches est une marque d'infamie pour le gouvernement israélien", souligne-t-il avec amertume.

Cohen s'insurge contre les propos de Netanyahou minimisant le massacre du 7 octobre à "un événement de tongs et de kalachnikovs" : "Netanyahou fuit sa responsabilité dans l'échec et insulte les combattants tombés héroïquement."

Face à la proposition d'un "accord partiel", il s'indigne : "Comment, après près de 600 jours, Netanyahou ose-t-il mettre sur la table un accord de sélection qui filtrera qui vivra et qui mourra alors qu'il est clair que tous sont déjà dans un état humanitaire critique ?"

"Nous n'avons pas le droit d'abandonner qui que ce soit"

Gal Goren, dont les parents Avner et Mia ont été assassinés le 7 octobre à Nir Oz, apporte la voix des familles endeuillées : "Toutes les familles d'otages doivent récupérer leurs proches et boucler la boucle. Les vivants pour la réhabilitation et les morts pour une sépulture digne." Elle met en garde contre les conséquences d'une nouvelle escalade : "L'élargissement de la guerre ne ramènera pas plus d'otages. Seul un accord global en une seule fois les ramènera et bouclera la boucle."

L'opération "Chars de la mort"

Les familles ont rebaptisé l'opération militaire en cours "Chars de la mort" au lieu de "Chars de Gédéon", estimant qu'elle ne conduira qu'à "la mort inutile d'otages et de nos saints combattants". "Aucun soldat ne devrait être ne serait-ce qu'égratigné, et certainement pas blessé ou tué, alors qu'il est possible de parvenir à un accord qui ramènera tout le monde en une fois et mettra fin à la guerre", insiste Einav Zangauker.

Un appel à la mobilisation populaire

Les familles lancent un appel au peuple israélien : "Tout au long de l'histoire, c'est le peuple qui, au moment décisif, a dit au gouvernement 'ça suffit' et a mis fin aux guerres. C'est le moment pour le peuple de dire au gouvernement : assez de guerre !"

"Sortons ensemble pour mettre fin à la guerre et ramener tout le monde à la maison par un accord ! C'est possible et c'est entre nos mains", conclut Einav Zangauker, promettant à son fils Matan : "Tiens bon. Maman va te sauver. Le peuple d'Israël va te sauver !"

Alors que la pression militaire a déjà causé la mort de 41 otages en captivité selon les familles, elles redoutent que l'intensification des combats ne transforme tous les disparus en "nouveaux Ron Arad" - ce pilote israélien porté disparu au Liban en 1986 et jamais retrouvé.