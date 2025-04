Les familles d'otages dénoncent Netanyahou et appellent à un accord immédiat pour mettre fin à la guerre

Lors de leur conférence de presse hebdomadaire, un groupe de familles d'otages a plaidé pour un accord qui mettrait fin à la guerre et permettrait le retour de tous les captifs, condamnant fermement les combats en cours et les accords partiels proposés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Einav Zangauker, dont le fils Matan est retenu en otage, a déclaré : "Les soldats sont envoyés dans une guerre sans fin, sans objectif et sans considération pour l'après-guerre. Il est possible de signer un accord dès demain matin. Toute une nation est trompée. On nous dit que la pression militaire permettra de récupérer les otages — elle ne fait que les tuer."

Elle a affirmé que "la nation entière" souhaite mettre fin à la guerre et obtenir le retour des otages, accusant Netanyahou de "se rendre service à lui-même, en acceptant peut-être un autre accord de sélection partielle." Yehuda Cohen, dont le fils Nimrod est également captif, a vivement critiqué Netanyahou pour avoir qualifié de "capitulation" le retour de tous les otages en échange de la fin de la guerre.

"Un Premier ministre qui considère le retour d'otages capturés sous sa responsabilité comme une capitulation est un criminel contre son propre peuple," a affirmé Cohen. "Son objectif est de gagner du temps et de rester au pouvoir. Il a transformé Nimrod et les otages en pions sur son échiquier depuis longtemps."