Les familles d’otages recommandent Donald Trump pour le Nobel de la paix

Dans une lettre publique adressée ce lundi au Comité Nobel, les familles des otages détenus à Gaza ont appelé à décerner le prix Nobel de la paix au président américain Donald Trump. Le texte, qualifié par ses signataires d’« historique », souligne que la « détermination » et « l’engagement sans relâche » du chef de la Maison-Blanche ont permis, selon eux, de ramener 39 proches chez eux et d’offrir « une lumière dans nos heures les plus sombres ».

https://x.com/i/web/status/1975157515122856127 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les proches racontent leur quotidien avec « le vide d’un siège toujours vide autour de la table » et expliquent avoir retrouvé « pour la première fois depuis des mois une vraie espérance » grâce au plan de paix porté par M. Trump, qui vise la libération de l’ensemble des otages et la fin des hostilités. « Nous sommes convaincus qu’il ne se reposera pas tant que le dernier otage ne sera pas rentré », écrivent-ils, appelant le comité à honorer une « action concrète » plutôt que de simples promesses.

La lettre met en avant le rôle de médiation du président américain et ses « résultats » dans d’autres dossiers internationaux, et présente l’attribution du Nobel comme une reconnaissance de « la détermination et des actions qui sauvent des vies ».

Envoyée au moment où des négociations préparatoires se déroulent au Caire et à Charm el-Cheikh, cette initiative des familles ajoute une dimension émotionnelle et politique au débat: elle veut transformer l’espoir personnel en acte public de reconnaissance internationale, alors que la communauté internationale suit de près l’évolution des pourparlers.