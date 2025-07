Les familles d’otages se rassemblent à Tel-Aviv pour exiger un accord

Articles recommandés -

Un groupe de familles d’otages a tenu samedi une conférence de presse hebdomadaire devant le siège du ministère de la Défense à Tel-Aviv. Einav Zangauker, dont le fils Matan est retenu à Gaza, a lancé un cri d’alarme : « Nous avons vaincu le Hamas, mais à cause de l’obstination israélienne pour quelques mètres de terrain, Matan paiera de sa vie », évoquant les blocages sur le retrait de Tsahal dans un éventuel accord de cessez-le-feu. Atteint d’atrophie musculaire, son état s’aggrave, et elle prévient : « Si les négociations échouent, Matan et les 49 autres otages s’effondreront. » Elle critique les stratégies imposées par les ministres Ben Gvir et Smotrich, qu’elle juge inefficaces, ces derniers prônant la destruction totale de Gaza ou menaçant de quitter la coalition.

Yehuda Cohen, père de Nimrod, otage lui aussi, accuse Netanyahou d’avoir promis de ramener tous les otages, mais d’avoir procrastiné, même sur un accord partiel. Il appelle à un « accord global » pour mettre fin à la guerre, dénonçant les conditions inhumaines subies par son fils. Les familles exigent des propositions concrètes pour libérer tous les otages.