Les familles des otages appellent à des commémorations adaptées : "L’indépendance ne peut être complète sans leur retour"

À l’approche des journées nationales de commémoration et de célébration – Yom Hazikaron (Jour du Souvenir) et Yom Haatsmaout (Jour de l’Indépendance) – les familles des 59 otages encore détenus par le Hamas à Gaza ont lancé un appel solennel aux institutions publiques, entreprises, mouvements de jeunesse et dirigeants du pays.

Dans une lettre diffusée ce mardi par le Quartier général des familles pour le retour des otages, ces dernières expriment un profond sentiment de frustration face à ce qu’elles perçoivent comme un « enlisement » dans les efforts pour obtenir la libération de leurs proches. « Cela fait des semaines que le sujet des otages est relégué en bas de la liste des priorités nationales », peut-on lire dans le message. « Nous avons l’impression d’être parvenus à une impasse et d’avoir été oubliés. » Le message, envoyé à des centaines d’organisations, appelle à une responsabilité morale et publique, en demandant explicitement d’adapter les célébrations de l’indépendance pour refléter la douleur toujours vive de leur absence : « L’indépendance sans la liberté des otages n’est pas une indépendance complète. Alors que 59 personnes – femmes, hommes, soldats et civils – sont toujours retenues dans l’enfer des geôles du Hamas, nous vous demandons de ne pas permettre que la normalisation s’installe. » Les familles appellent à des gestes concrets : modération dans les festivités, cérémonies adaptées, installation de drapeaux jaunes, lecture des noms des otages lors des événements publics.

« Ce n’est pas le moment de normaliser. C’est le moment de s’arrêter, de se souvenir, et d’exiger : ramenez-les tous, d’abord les otages. » Le ton est grave, mais empreint d’espoir : celui que la société israélienne choisisse de célébrer cette année son indépendance « dans la douleur mais sans l’oubli », et avec une détermination renouvelée à ne pas tourner la page tant que tous les captifs ne seront pas rentrés. Dans cette période charnière, les familles rappellent que la liberté de la nation est inséparable de celle de ses enfants. Leur appel est un cri : que personne n’accepte que l’anormal devienne la norme.