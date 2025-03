Les familles des otages exigent leur retour immédiat : « D'abord les otages, puis le Hamas »

Dans une déclaration, les représentants des familles des otages du Hamas ont exprimé leur désespoir et leur exigence de voir les otages rapatriés sans délai. « Chers membres du gouvernement, nous vous le disons clairement : "Les otages immédiatement – le Hamas ensuite" », ont-ils affirmé, soulignant l'urgence d'agir pour leur libération sans attendre un accord idéal.

Les familles, qui vivent un véritable calvaire depuis la prise en otage de leurs proches, appellent à un engagement immédiat du gouvernement israélien pour sécuriser une négociation qui permette de récupérer tous les otages dans les jours à venir. Elles insistent sur le fait que chaque seconde compte. « Nos proches sont là-bas, enfermés, maltraités, affamés. Nous ne pouvons pas attendre », déclarent-elles.

Les témoignages des proches des otages témoignent de la souffrance immense qu’ils endurent. Lishi Miran-Lavi, épouse d'Omri Miran, pris en otage par le Hamas depuis plus d’un an et demi, a rappelé la brutalité des conditions de détention et les horreurs vécues par ceux qui ont survécu. « Après 513 jours de cauchemar, je veux savoir quand mon mari reviendra. » Elles dénoncent également les choix difficiles entre sécurité nationale et la nécessité impérative de sauver leurs proches. « Nous savons tous que le Hamas est un groupe terroriste, mais l'urgence est de ramener nos proches à la maison, maintenant », a affirmé Éléa Ben Ami, fille de deux survivants de l'enfer du Hamas. Le message est unanime : il est impératif de revenir aux négociations avec une priorité claire – le retour des otages. « Nous demandons au gouvernement de prendre une décision rapide, car chaque jour passé dans l’enfer des prisons de Gaza fait mourir un peu plus d'espoir. »