Les familles des otages libérés expriment leur émotion et appellent à un accord pour les autres captifs

Suite à la libération de Tal Shoham et Avera Mengistu, leurs familles ont publié des déclarations officielles exprimant à la fois leur soulagement et leur espoir pour les autres otages.

La famille de Tal Shoham a déclaré : "C'est un moment inoubliable, où toutes les émotions se mélangent rapidement. Notre Tal est avec nous. Nous remercions tout le peuple d'Israël d'avoir été à nos côtés pendant ces longues journées de douleur et de souffrance."

Ils ont également lancé un appel pour les autres otages : "En ce moment crucial de nos vies, notre seule demande est de saisir l'opportunité qui s'est présentée et de parvenir à un accord qui ramènera les pères à leurs enfants — des enfants qui ont besoin de leurs pères — et qui ramènera tous les otages chez eux : les vivants pour leur réhabilitation et les défunts pour leur repos éternel. Il y a une fenêtre d'opportunité — nous ne devons pas la manquer."

De son côté, la famille d'Avera Mengistu, détenu depuis plus d'une décennie, a exprimé : "Dix ans et cinq mois de souffrance inimaginable se sont écoulés pour notre famille. Pendant cette période, des efforts inlassables ont été déployés pour le ramener — des prières et des cris, certains silencieux, qui sont restés sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous nous rassemblons dans l'attente impatiente du retour de notre fils, frère et oncle bien-aimé, Avera. Nous demandons que ces moments soient respectés et qu'on nous accorde le calme et le repos dont nous avons tant besoin."