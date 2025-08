Les familles des victimes organiseront à nouveau une cérémonie alternative pour commémorer le 7 octobre

Articles recommandés -

Pour la deuxième année consécutive, les familles des victimes du 7 octobre organiseront leur propre cérémonie de commémoration, distincte de celle du gouvernement israélien. Le mouvement "Koumou" ("Levez-vous") a annoncé lundi que l'événement se déroulera le mardi 7 octobre 2025 à 21h30, sans préciser encore le lieu ni les participants.

"Face aux tentatives d'effacer, d'oublier et de minimiser l'ampleur de la catastrophe, face à ceux qui voient dans le 7 octobre un 'miracle', nous nous dressons à nouveau pour présenter la vérité telle qu'elle était", ont déclaré les organisateurs. Cette cérémonie constitue à la fois un hommage aux victimes et une protestation contre la politique gouvernementale.

L'événement rendra hommage à "ceux dont les vies ont été fauchées ce terrible samedi et dans la guerre qui a suivi, ceux qui ont perdu des proches, ceux qui se battent encore aujourd'hui, ceux qui portent des cicatrices physiques et mentales, et ceux qui ont été enlevés et sont encore détenus dans les tunnels, dans la faim, la torture et la captivité".

Yonatan Shamriz, fondateur du mouvement et frère d'Alon Shamriz - otage kidnappé au kibboutz Nir Oz accidentellement tué par des soldats de Tsahal - justifie cette initiative : "Dans l'année écoulée, aucune commission d'enquête n'a été établie, les otages croupissent toujours dans les tunnels du Hamas à Gaza, des milliers d'Israéliens restent réfugiés dans leur propre pays."

L'année dernière, la cérémonie avait été présentée par Rotem Sela et Hanoch Daum, avec la participation de nombreux artistes. En raison des directives du Commandement du front intérieur, elle s'était déroulée au parc Yarkon pratiquement sans public, mais avait été diffusée à la télévision et dans des centaines de points de visionnage collectif à travers le pays, dont la place des Otages à Tel Aviv. Une cinquantaine de chaînes internationales l'avaient retransmise en direct.

Suite à l'annonce de cette cérémonie des "familles du 7 octobre", le gouvernement avait décidé d'organiser sa propre commémoration en parallèle, confiée à la ministre des Transports Miri Regev. Pour éviter la concurrence directe, le mouvement "Koumou" avait alors avancé l'horaire de sa cérémonie pour qu'elle se termine avant le début de l'événement officiel.