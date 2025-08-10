Les fils des ministres Amihaï Eliyahu et Betsalel Smotrich s’engagent dans l'armée israélienne

Articles recommandés -

Ce dimanche matin, le centre d’incorporation de Tsahal de Tel Hashomer a accueilli une nouvelle vague de recrues, dont plusieurs figures issues de familles connues. Parmi elles, Nave Eliyahu, fils du ministre du Patrimoine Amihai Eliyahu, et Benaya Smotrich, fils du ministre des Finances Betsalel Smotrich, ont rejoint la brigade d’infanterie Givati.

Sur la base, Amihai Eliyahu a chaleureusement étreint son fils, saluant "un jour de grande fierté personnelle, familiale et nationale". L’ancien élève de yeshiva à Beit She’an intègre l’armée "avec l’esprit de la Torah", a-t-il souligné, appelant à "prier pour la sécurité de tous les soldats" et exhortant à "conquérir immédiatement Gaza".

De son côté, Betsalel Smotrich a accompagné son fils Benaya, qui a étudié quatre ans à la yeshiva de Beit El avant de rejoindre Givati dans le cadre du programme national-religieux combinant service militaire et études talmudiques. "Comme de nombreux jeunes du sionisme religieux, il partage le fardeau national, alliant Torah et commandement de défendre Israël", a déclaré le ministre. Il a exprimé ses prières pour que "l’Éternel guide leurs pas, élimine nos ennemis et protège nos soldats".

L’événement a également marqué l’engagement de David Lundin, fils du rabbin Haggai Lundin, responsable de la yeshiva Hesder de Holon et enseignant à Sderot. "Béni soit Dieu, nous envoyons notre deuxième fils à Givati", a confié le rabbin, invoquant la protection divine sur "tous les soldats qui s’engagent avec amour et dévouement".

Le ministre de la Défense, Israël Katz, est venu saluer les recrues en compagnie du général Dado Bar Kalifa, chef de la direction des ressources humaines de Tsahal. Face aux jeunes soldats et à leurs familles, Katz a exprimé son admiration : "Vous êtes la fine fleur d’Israël. Votre détermination à servir est une source d’inspiration." Il a réaffirmé sa ligne dure en matière de sécurité, promettant de "tout faire pour protéger vos enfants" et rappelant que "c’est notre plus grande responsabilité".